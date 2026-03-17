Cantabria entrega a 15 agentes de pesca los carnés profesionales que les consolidan como agentes de la autoridad

Entrega de carnés profesionales a los agentes de pesca - GOBIERNO

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha entregado este martes los carnés profesionales a los 15 agentes de pesca de la comunidad autónoma, un reconocimiento que consolida su condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Este acto implica un paso más en el proceso de modernización y mejora del servicio de vigilancia e inspección pesquera, y como ha destacado la consejera del área, María Jesús Susinos, da respuesta a diversas reivindicaciones del colectivo reforzando su papel "clave" en la protección de los recursos marinos y el cumplimiento de la normativa vigente.

La Consejería de Pesca ha destacado avances durante la presente legislatura como el impulso la renovación de los medios materiales del operativo con la incorporación de nuevas embarcaciones a la flota -dos el pasado año y otras tres este año-; la aprobación del convenio que regula la actividad del colectivo, que aporta "mayor seguridad jurídica y organizativa" a su labor diaria; y su inclusión en el sistema de acreditación de titulaciones náutico-pesqueras para reforzar la profesionalización del servicio.

Estas mejoras se enmarcan en la reciente aprobación del decreto por el que se regula el nuevo Reglamento de Funcionamiento del Operativo de Vigilancia e Inspección Pesquera (OVIP), publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y en vigor desde el 11 de noviembre de 2025, que moderniza el sistema autonómico de control pesquero, adaptándolo a la normativa estatal y europea, y garantiza una cobertura operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La consejera, que ha estado acompañada en el acto de entrega de los carnés por el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, ha puesto en valor "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso diario de los agentes de pesca, que desarrollan una labor esencial, muchas veces en condiciones complejas, para proteger nuestros recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la normativa".

Susinos ha destacado que este servicio es "absolutamente estratégico para Cantabria", no solo por su papel en la vigilancia y control, sino también porque "contribuye de forma directa a la sostenibilidad del sector pesquero y a la defensa de un modo de vida ligado a nuestro litoral".

Asimismo, ha subrayado que el reconocimiento como agentes de la autoridad es "un acto de justicia con un colectivo que llevaba años reclamándolo". También ha agradecido "la profesionalidad y vocación de servicio público de estos agentes, que están disponibles las 24 horas del día para responder ante cualquier incidencia, infracción o emergencia, demostrando una implicación ejemplar".

Finalmente, la consejera ha anunciado que los agentes del Medio Natural también recibirán los carnés que les acreditan como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, dado que actualmente se encuentran inmersos en las labores de extinción de incendios forestales en la comunidad autónoma.