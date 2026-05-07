Cantabria entrega el sábado sus Premios Beato

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SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entregará este sábado 9 los Premios Beato de Liébana 2025 a las cofradías gastronómicas de Cantabria, en la modalidad de 'Entendimiento y Convivencia', que recogerá el presidente de la Confederación, Fernando Andonegui, y al doctor Jesús Florez, en la categoría de 'Cohesión Internacional'.

Igualmente, se hará entrega a Fher Olvera, líder del grupo Maná, del Premio Beato 2024 en su categoría de 'Entendimiento y Convivencia', un galardón que recogerá su representante en España, Lucas Holten.

El director en España de la Oficina de Víctimas del Terrorismo de la ONU, Ignacio Ibáñez, recogerá el Premio Beato 2024 concedido a las víctimas del terrorismo en la modalidad de 'Cohesión Internacional'.

Previamente al comienzo del acto, a las 12.30 horas, la presidenta y los premiados, mantendrán un breve encuentro en la sala del monasterio de Santo Toribio. Tras lo cual, a partir de las 13.00 horas, comenzará el acto solemne de entrega fuera del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde la presidenta estará acompañada por la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia; el padre guardián del monasterio, Fray Rafael; los alcaldes de los siete municipios de Liébana y representantes de las principales instituciones de Cantabria.

Intervendrán en el acto la presidenta de Cantabria, además de los cuatro premiados. Además, en el transcurso de la ceremonia se proyectarán sendos vídeos sobre la trayectoria y los méritos de los galardonados y otro sobre el significado de los Premios Beato de Liébana.

La entrega de premios se podrá seguir en directo por streaming a través de los perfiles instituciones del Gobierno de Cantabria.

El galardón es una estatua de bronce, obra de la artista cántabra Mercedes Rodríguez Elvira que representa unas alas de ángel, muy frecuentes en la iconografía de Beato, que protegen al Monasterio de Santo Toribio de Liébana y al entorno montañoso que lo rodea.

PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS Y HUMANITARIOS

El Gobierno de Cantabria aprobó en noviembre de 2025 conceder los premios a las cofradías gastronómicas de Cantabria y el doctor Jesús Flórez por su labor en la promoción de valores cívicos y humanitarios. Respecto a las cofradías, el Ejecutivo destacó su trabajo de difusión de la riqueza gastronómica cántabra en ámbitos nacionales e internacionales, mediante hermanamientos, participación en ferias y congresos, junto a la celebración de capítulos que nombran embajadores de los productos locales.

Del doctor Jesús Flórez Beledo, se ha valorado su relevante papel de investigador biomédico y defensor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Su trayectoria combina ciencia, educación y compromiso social, contribuyendo a la integración y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables tanto en España como en el ámbito internacional.

Por su parte, del cantante de Maná, Fher Olvera (José Fernando Emilio Olvera Sierra) Cantabria se ha reconocido su sentido humanitario, su defensa de causas globales y su lucha por la inclusión y el respeto hacia todas las razas y culturas. El músico mexicano es de orígenes cántabros por parte de su abuelo materno, quien vivió y creció en Santander desde principios del siglo XX.

El Premio Beato a las víctimas del terrorismo es para el Gobierno cántabro un acto de justicia y un instrumento de educación en valores y de impulso a la erradicación del uso de la violencia. El Ejecutivo de Buruaga también ha valorado a las víctimas del terrorismo como una referencia ética de nuestro sistema democrático y símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista.