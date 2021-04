Cantabria espera que la FDA "desbloquee" la vacuna de Janssen y poder usarla desde la próxima semana

Sanidad descarta posicionarse sobre la administración de segundas dosis hasta conocer la postura de la Comisión de Salud Pública de esta tarde

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria espera que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorice el uso de la vacuna de Janssen contra el coronavirus esta semana y que la próxima pueda ya empezar a utilizarse.

Así lo ha dicho este martes el consejero del área, Miguel Rodríguez, que tiene "mucha esperanza" en que la FDA diga este viernes que "el riesgo como siempre es mucho más pequeño que los beneficios" de la vacuna.

"Espero que este viernes la FDA desbloquee el tema del uso de Janssen, con lo cual supongo que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo hará también y por lo tanto a ver si para la semana que viene podemos empezar a vacunar con Janssen", ha manifestado Rodríguez a preguntas de la prensa sobre esta firma.

Y cuestionado por el posicionamiento de Cantabria en torno a la propuesta del Ministerio de Sanidad de retrasar la inoculación de segundas dosis de Pfizer y Moderna, Rodríguez ha preferido "ser prudente" y no pronunciarse hasta conocer el planteamiento que se adopte esta tarde en la Comisión de Salud Pública, que se reúne este martes para tomar una decisión al respecto.

No obstante, ha advertido que la EMA ya se ha pronunciado manifestando que las vacunas autorizadas en Europa se deben utilizar de acuerdo a su ficha técnica, que recomienda poner la segunda dosis de Pfizer 21 días después de la primera, la de Moderna a los 28 días y la de AstraZeneca a los tres meses.

"No me quiero posicionar hasta ver los argumentos que hay para cada una de las posturas", ha dicho en torno a las opciones que baraja el Ministerio para llegar a más gente con la vacuna: alargar la segunda dosis, hacerlo solo a personas de determinado grupo de edad o no hacer cambios en la estrategia.

"Vamos a ver cual es el planteamiento de esta tarde en la Comisión de Salud Pública y en base a eso habrá que tomar decisiones", pero "ya adelanto que la EMA ya se ha posicionado claramente sobre lo que hay que hacer", ha dicho.

El consejero ha hecho estas declaraciones este martes en el Hospital Valdecilla, donde ha acudido al inicio del reclutamiento de voluntarios para el proyecto de investigación biomédica 'Cohorte Cantabria'.