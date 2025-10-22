Cantabria estará este jueves en aviso naranja por costeros

Hoy se activa el nivel amarillo por viento en la Cantabria del Ebro a las 20.00 horas

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado avisos amarillos (riesgo) por viento para las jornadas de este miércoles y jueves, así como el aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral para mañana.

En concreto, el aviso naranja estará activo entre esta medianoche y el final del jueves. Para este periodo espera viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Pasado este nivel de riesgo se rebajará la peligrosidad, con lo que el aviso desciende a amarillo entre el final de la jornada del jueves y las 8.00 horas del viernes, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

En cuanto a los avisos por fuerte viento darán comienzo, darán comienzo este miércoles a las 20.00 horas con su activación en la Cantabria del Ebro, por rachas máximas del suroeste de 80 kilómetros por hora. Ya en la jornada del jueves, el aviso por viento se extiende a toda la Comunidad entre el inicio del día y las 10.00 horas, si bien en el litoral se amplía hasta las 16.00 horas.

La previsión es de viento del oeste y noroeste de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana, y de 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.

Ante la llegada de mala mar el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia y solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia, insta a llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.