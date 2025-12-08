Cantabria estará este martes en aviso por oleaje y viento, con Liébana en nivel naranja

Mapa de avisos meteorológicos en Cantabria este martes 9 de diciembre - AEMET

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este martes, 9 de diciembre, en aviso por oleaje y por viento, que alcanzará el nivel naranja (peligro importante) en Liébana por rachas de componente sur que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

La alerta por viento se activará esta medianoche y durará hasta las 15.00 horas, y afectará al litoral, al centro y valle de Villaverde y a Liébana.

En esta última comarca, el aviso amarillo se elevará a naranja entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Mientras, en el litoral y en el centro y valle de Villaverde se prevé que se quede en amarillo.

Por otra parte, la alerta por oleaje, de nivel amarillo, estará activa desde esta medianoche hasta las 18.00 horas por previsión de mar combinada del oeste o noroeste de 4 a 5 metros mar adentro, y viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).