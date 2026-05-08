Archivo - Cantabria estará este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este sábado, 9 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará activado en toda la región desde las 14.00 a las 22.00 horas, cuando se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.