Cantabria estudia incluir la especialidad de rabel en las enseñanzas elementales de música

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha anunciado que su departamento está estudiando la inclusión de la especialidad de rabel como instrumento autóctono de Cantabria en las enseñanzas elementales de música.

Así lo ha señalado este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento en respuesta a una interpelación del PRC, en la que ha resaltado la "importancia" de la música como mecanismo de transmisión, no solo a nivel musical, sino también en cuanto a valores culturales y sociales.

Ha detallado que se ha creado un grupo de trabajo dentro del Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas, del que forma parte el rabelista Miguel Cadavieco --discípulo de Chema Puente--, con el fin de modificar su normativa. En este contexto, se "está estudiando" incluir en él al rabel.

Silva también ha destacado la "importancia" de que los estudiantes de Cantabria conozcan su historia y origen, y ha puesto en valor los siete programas de la Consejería para crear una "estrategia" que permita que los estudiantes cántabros puedan conocer las tradiciones cántabras.

Entre esos programas se encuentran 'Madera de Ser' para el fomento del bolo palma; 'Las Marzucas', 'Folclore en el colegio' o el concurso literario convocado dentro del Día de las Letras de Cantabria.