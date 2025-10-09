Cantabria exige al Ministerio "repensar" las cuestiones "más ideológicas" del Plan de Vivienda

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El Gobierno regional (PP) ya ha remitido al Ministerio sus aportaciones al Plan

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria (PP) ha presentado sus aportaciones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha instado al Ministerio que dirige Isabel Rodríguez a "repensar" las cuestiones "más ideológicas" del mismo.

"Hay cuestiones que para nosotros son básicas. No se puede imponer con el dinero de este gobierno, o de todos los gobiernos autonómicos, posturas que son absolutamente partidistas", ha afirmado este jueves el consejero del ramo, Roberto Media.

En este sentido, ha argumentado que si el Gobierno regional tiene que poner el 40% de los fondos del Plan que le corresponden a Cantabria --"y lo vamos a poner", ha indicado--, lo que exige es "una corresponsabilidad".

Además, ha señalado que, como "dice la Constitución", las políticas "son de las comunidades autónomas y seremos los que tengamos que aplicarlas".

Media cree que en "muchas" cuestiones, como la rehabilitación, se podrán llegar "a acuerdos fácilmente porque estamos muy cerca de poder conseguirlo".

Sin embargo, considera que hay "ciertas cuestiones que son mucho más ideológicas" que la ministra "tiene que repensárselas", como, según Media, ésta dijo que era su voluntad. "Espero que así lo haga", ha enfatizado.

En este sentido, Media ha indicado que "muchas veces" se ha salido de las reuniones en el Ministerio "con voluntades de acuerdo y ahora la verdad ese acuerdo no se produce y lo que prima más es la imposición".

"Espero por la importancia que tiene este asunto para todos los ciudadanos de España y también para los de Cantabria que de aquí a diciembre, que es el margen que se han dado ellos, podamos tener suficientes reuniones para poder llegar a un acuerdo por lo menos en las mayores cuestiones posibles de ese nuevo Plan Nacional de Vivienda", ha deseado.

El consejero ha recordado que esta misma semana ha habido una reunión bilateral entre el departamento que dirige Isabel Rodríguez y Cantabria y este jueves se celebra una reunión con todos los directores generales en el Ministerio, en la que participará el de Cantabria.

"Vamos a ver a la tarde, cuando vuelva, a qué conclusiones han llegado. Yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, y hubiera sido mucho mejor que hubiéramos empezado estas negociaciones mucho antes, podríamos haber llegado a un acuerdo", ha dicho.

Media ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras participar en la XXVI Reunión del Plenario de la Red de Inspección Ambiental-REDIA.