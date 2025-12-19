Cantabria felicita a Cavada Corp por su contribución a que la región sea "clave" en el sector marítimo e industrial

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita la empresa JC Navalips. - GOBIERNO

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha visitado este viernes las instalaciones de JC Navalips, empresa especializada en la fabricación de hélices y componentes en aleaciones de bronce para diferentes aplicaciones, principalmente en el sector naval, y que forma parte del Grupo Cavada Corp, que desde su creación hace tres años se ha convertido en un ecosistema industrial que integra toda la cadena de valor desde el diseño y el modelado hasta la fabricación, el mecanizado, el montaje y los servicios especializados.

La jefa del Ejecutivo ha felicitado a esta firma por su expansión y contribución a posicionar a Cantabria como una región "clave" en el sector marítimo e industrial.

Bajo la dirección de Javier Cavada, Grupo Cavada Corp está formado por cuatro empresas con sede y operaciones en Cantabria que cubren distintas fases del proceso industrial: JC Navalips, para la producción; JC Cima, para los modelos industriales; JC Maritime Services, para los servicios navales, y Sistemar, para la ingeniería y diseño naval, a partir del año que viene, que es cuando se llevará a cabo su integración en el grupo.

Tras mantener un encuentro con sus responsables y realizar una visita por las instalaciones de JC Navalips, junto al consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el alcalde de Camargo, Diego Movellán, y el propio presidente del Grupo Cavada Corp, Buruaga ha destacado el compromiso de esta compañía con el desarrollo económico, el crecimiento industrial y la creación de empleo de calidad en la región.

En este sentido, ha felicitado al Grupo por el crecimiento experimentado durante los últimos tres años y ha afirmado que la compra de Sistemar por parte del Grupo Cavada Corp "es un paso más para el crecimiento y la apuesta de la compañía por Cantabria".

"Estamos ante un grupo empresarial que celebra su historia y mira al futuro con una visión clara de crecimiento, inversión e innovación en la región", ha subrayado Buruaga, quien ha puesto en valor el crecimiento "significativo" del Grupo para los próximos años con un compromiso "real" con la generación de empleo de calidad, al tiempo que ha valorado el "fuerte" arraigo de la compañía con la comunidad autónoma al querer "cantabrizar toda su actividad". Prueba de ello, ha dicho, es que sus filiales, mantienen sede y operaciones en Cantabria, "consolidando su compromiso con el desarrollo económico local y la industria regional".

La presidenta ha reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria con la industria marítima, a la que se ha referido como un sector que "está sabiendo reinventarse a gran velocidad, siendo uno de pilares del tejido productivo de la región, al representar más del 11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional; el 10 por ciento del empleo, y más del 20 por ciento de la inversión en I+D+i de la comunidad autónoma".

"Hablamos de un sector que innova, exporta, coopera, genera empleo cualificado y sitúa a Cantabria en el mapa industrial nacional e internacional", ha señalado Buruaga, quien puesto en valor el Plan de Internacionalización 2025-2028 que desarrolla el Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), para acompañar a empresas como Grupo Cavada Corp en su salida a nuevos mercados, "facilitando que la industria cántabra compita globalmente sin renunciar a su arraigo local porque la internacionalización, no sólo abre fronteras, sino que fortalece a nuestras empresas, profesionaliza sus procesos y contribuye a la estabilidad del empleo en Cantabria".

La presidenta ha aprovechado su visita a las instalaciones de JC Navalips para felicitar a sus responsables y a la plantilla por el 50 aniversario de su creación, así como su aportación a la economía de Cantabria desde entonces y sus "optimistas" perspectivas de futuro, con un 30 por ciento más de clientes; un crecimiento en ventas del 89% en los últimos tres años, y un crecimiento acumulado de plantilla de un 54% entre 2023 y 2026.