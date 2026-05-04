Cantabria fomentará el uso correcto y racional de antibióticos en una nueva campaña

Archivo - Imagen de antibióticos. - US - Archivo

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud se ha adherido a la campaña de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para promover el uso correcto de los antibióticos.

Esta iniciativa de las direcciones generales de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria y Salud Pública impulsa el trabajo conjunto para luchar contra la aparición de resistencias antimicrobianas, reducir el abuso y uso inadecuado de estos fármacos y evitar acumular medicamentos sobrantes en los hogares, entre otras cosas, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La campaña incluye una resolución, emitida por la AEMPS el 29 de abril, para dejar de comercializar, de forma gradual, lo envases grandes de antibióticos y adecuar los formatos de lo medicamentos autorizados a la posología y duración del tratamiento más habitual, según la práctica clínica.

En paralelo, se realizará una campaña de comunicación dirigida a profesionales sanitarios y al público en general para informar sobre la medida de adecuación y ajuste de la duración de los tratamientos.

En concreto, Cantabria tratará de amplificar sus resultados a través del Colegio Oficial de Médicos, el de Farmacéuticos y el de Odontólogos y Estomatólogos.

También, organizará talleres dirigidos a la ciudadanía sobre el uso racional de antibióticos a través de la Escuela Cántabra de Salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, la Subdirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del SCS difundirá información en páginas web y redes sociales y reforzará el mensaje con cartelería en centros sanitarios y oficinas de farmacia.

Al tiempo, el SCS está trabajando en implementar herramientas electrónicas de ayuda a la prescripción de los profesionales sanitarios.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

En este sentido, los responsables de la iniciativa en la Consejería han señalado que, en los últimos diez años, hay nueva evidencia científica sobre la duración óptima de estos tratamientos con antimicrobianos, que respalda acortar las terapias, y que ha sido incorporada en la guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud.

De ahí, se ha diseñado un plan para reducir el uso inadecuado de estos fármacos y limitar la presión antibiótica, para frenar el aumento de las resistencias. Un cambio, respaldado por sociedades científicas y colegios profesionales, que promueve un uso más racional de los antimicrobianos, y, además, que evita que se acumulen medicamentos sobrantes en los hogares.

El compromiso conjunto "esencial" para frenar la aparición de resistencias y garantizar que los antibióticos continúen siendo una herramienta segura y eficaz para tratar las infecciones.

Todas estas iniciativas se enmarcan en Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y siguen las recomendaciones del grupo de trabajo con representantes de sociedades científicas, colegios profesionales, representantes de comunidades autónomas y asociaciones de laboratorios farmacéuticos.

Se puede obtener más información y el listado completo de antibióticos afectados en: https://formatosantibioticos.aemps.gob.es .