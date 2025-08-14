Cantabria gana en julio 957 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 4,65% más

Archivo - Fachada de la Embajada de Nigeria, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 957 afiliados extranjeros en julio en Cantabria, lo que supone un 4,65 por ciento más que en el mes anterior, hasta alcanzar los 21.549. En tasa interanual, la variación fue del 12,2%, al sumar en un año 2.346 ocupados foráneos la región.

En cambio, en el conjunto del país el sistema perdió un promedio de 4.667 afiliados extranjeros en el séptimo mes, un 0,15% menos que en junio, con lo que julio de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados extranjeros, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De los más de 21.500 cotizantes extranjeros en Cantabria, y que representan el 8,83% del total en la región, la mayoría son hombres (11.581, frente a 9.968 mujeres).

Por procedencia, el grueso --16.164- pertenecían a estados no comunitarios, en tanto que los otros 7.615 (de ellos 3.032 hombres y 2.353 mujeres) eran de países de la Unión Europea.

Entre los primeros, los más numerosos son colombianos (3.223), peruanos (2.157), venezolanos (1.385) y marroquíes (1.126); y entre los segundos destacan rumanos (2.644), italianos (805) y portugueses (637).

Atendiendo a la actividad que desempeñan en Cantabria, la inmensa mayoría se encuadra dentro del Régimen General, el más numeroso del sistema, con 18.112, dentro del cual 1.511 extranjeros pertenecen al servicio especial del hogar y 311, al agrario.

Además, en la comunidad autónoma hay 3.237 foráneos autonómos y 200 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.