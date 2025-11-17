Cantabria hace una nueva oferta al SEPES por el polígono La Vega de Reinosa tras recibir la tasación

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha remitido este lunes al SEPES una nueva oferta por las parcelas sin comercializar en el polígono industrial La Vega de Reinosa, en la que propone un precio de 25 euros por metro cuadrado frente a los 43,27 euros que reclama la Entidad Pública Empresarial de Suelo.

La cifra corresponde a la reciente tasación encargada por el Ejecutivo, recibida el 12 de noviembre y que estima que el valor medio es de 31,34 euros por metro cuadrado. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que para poder ponerlas a disposición de las empresas a ese precio, la sociedad pública cántabra SICAN tendría que pagar 25 euros -pues el precio de comercialización es igual al precio de compra más los gastos de compra y la tasa de retorno legal-.

Con ello, el Gobierno regional actualiza su oferta para los 49.000 metros cuadrados sin comercializar después de que recientemente volviera remitir al SEPES la misma -de 1,36 millones de euros- que esta entidad ya había rechazado anteriormente al entender que era un precio por debajo del coste estimado de la operación, que cifró en 2,1 millones.

Arasti, que ha abordado este asunto en el Pleno del Parlamento preguntado por el Grupo Regionalista, ha reiterado que SEPES vendía hasta hace poco este suelo a 50 euros el metro cuadrado "cuando en el polígono de Aguilar de Campoo se vende a 35".

Y aunque "hace unos meses ha rebajado los precios un 13%" y actualmente pide esos 43,27 euros, "sigue siendo un 23% más caro que en Aguilar. Por lo tanto, un empresario no va a pagar un 23% más por algo que además está en peores condiciones de conservación", ha subrayado.

El consejero ha cuestionado "cómo pueden pretender" que "compremos a 50 euros lo que vale 31. Eso se llama malversar el dinero de los contribuyentes. Eso es ilegal y también lo sería comprar a los 43,27 euros el metro cuadrado actuales, un 38% más que su valor real".

Arasti ha respondido así al diputado del PRC Javier López Marcano tras opinar éste que lo que el Gobierno ha hecho esta mañana al remitir su nueva oferta al SEPES es "corregir el inmenso error que suponía haber hecho una tasación pocos días después de haber enviado la segunda carta que era una copia exacta de la que mandaron al mes de noviembre del año 94".

También ha lamentado que, pese a los acuerdos presupuestarios de 2024 y 2025 entre PP y PRC con los que los regionalistas dieron su apoyo al Gobierno de los 'populares' para sacar adelante las cuentas, las partidas pactadas para la industrialización del Besaya y Campoo presentan un nivel de ejecución del "58%".

Además, la firma de la opción de compra del polígono de La Vega en Reinosa con el SEPES es una de las cinco condiciones que el PRC ha exigido al PP para sentarse a negociar los Presupuestos de 2026, aunque para Arasti "es en realidad una excusa".

En su opinión, el haber encargado la tasación -"hartos ya de polémicas estériles"- y remitido una nueva oferta "demuestra que nuestra gestión es y ha sido responsable. Esto demuestra que esa línea roja impuesta es en realidad una excusa".

"Aquí en Cantabria hay un refrán muy sabio que dice: 'la vaca por lo que vale'. Y eso es lo que va a hacer este Gobierno, aplicar esa sabiduría popular para comprar", ha sentenciado Arasti.