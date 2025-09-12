En Cantabria hay 10 clubes de alterne y 46 pisos relax, pero en 2024 solo se incoó un caso de trata

La Fiscalía achaca esa diferencia a la "reticencia" de las víctimas a denunciar y los de nuevos escenarios de oferta de servicios en RRSS

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

En Cantabria hay diez clubs de alterne activos y unos 46 pisos relax, relacionados con el ejercicio de la prostitución, según los últimos datos de la Fiscalía de la región, correspondientes a 2024, año en el que, sin embargo, solo se incoó un procedimiento de trata de seres humanos, en un Juzgado de Torrelavega, en el marco de unas diligencias con las que también se investiga posible favorecimiento de la inmigración ilegal.

"El delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al igual que ocurre con los delitos de prostitución, tienen escasa incidencia en esta comunidad, a pesar del número de clubs de alterne y pisos relax existentes en la misma", indica el ministerio público en su memoria anual, basada en información trasladada por las ONG que actúan con mujeres en contextos de prostitución.

A la Fiscalía le llama la atención el "bajo" número de procedimientos judiciales por estos delitos en comparación con el dato de pisos relacionados con el ejercicio de la prostitución contabilizados en la región, y achaca esa diferencia tanto a la "reticencia" de las víctimas a formular denuncia como a la aparición de nuevos escenarios de oferta de servicios (redes sociales).

Y a ello se suma la "dificultad" de la investigación policial de estos ilícitos cuando la actividad de alterne se desarrolla "a puerta cerrada" en pisos, lo que les impide poder acceder a su interior salvo consentimiento expreso de los moradores o auto judicial autorizando la entrada a los mismos.

La Fiscalía --que también pone de manifiesto que la instrucción de estos delitos es "compleja, por lo que se alarga en el tiempo"-- añade que en 2024 se formularon dos escritos de acusación referidos a trata de seres humanos, en concurso con delitos de explotación de la prostitución, en órganos judiciales de Reinosa y Santoña, pero no se dictó ninguna sentencia en este ámbito.