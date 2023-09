Cantabria implementará para Navidad las ayudas por la muerte de vacas por la enfermedad hemorrágica

También estudiará cambiar la póliza de Agroseguro para incluir situaciones de causa de fuerza mayor y cubrir estos "imprevistos"



SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria va a implementar en las próximas semanas las ayudas directas a los ganaderos de la región por la muerte de cada vaca a causa de la enfermedad hemorrágica epizoótica. Tendrán carácter retroactivo -desde el día en que se declaró el brote- y la previsión es abonarlas hacia Navidad.

Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, a preguntas de los periodistas este martes, un día después de que el Parlamento regional aprobara por unanimidad la puesta en marcha de medidas para afrontar la enfermedad que afecta a la cabaña ganadera, como la compra de insecticidas o bonificaciones para la desinfección de camiones.

Según ha indicado Palencia, la idea del Ejecutivo es pagar la ayuda por cada res que fallezca para suplir esa pérdida hacia finales de año, coincidiendo con el inicio del periodo de frío y, por tanto, libre del vector que causa la enfermedad. Se abonará en los casos registrados en la Consejería siempre y cuando un certificado veterinario acredite que ha sido esa la causa de la muerte.

El también titular de Ganadería, Pesca y Alimentación ha añadido que de cara al futuro se pondrán en marcha otras medidas, como el cambio de la póliza de Agroseguro, para lo que en las próximas semanas se reunirá, por tercera vez desde que tomó posesión del cargo, con la Mesa Agraria y las demás organizaciones profesionales.

El objetivo es estudiar la posibilidad de ampliar, de cara al año que viene, dicha póliza, para incluir situaciones de causa de fuerza mayor que sufran los ganaderos y poder así "cubrir imprevistos" como esta enfermedad, que cuenta en la actualidad con algo más de un millar de vacas infectadas en las ocho comarcas afectadas, de las que solo un 0,1 por ciento acaban muriendo.

ENFERMEDAD NUEVA PERO CONTROLABLE

Palencia ha destacado así que la repercusión del brote "no es tanta" como parece ya que el 99,26% del censo animal "está sano" y hay más muertes por otras patologías y causas. "Es una enfermedad nueva" pero "controlable", y está localizada en un área concreta, ha reiterado.

En cuanto al paquete de ayudas que ha recibido luz verde en la Cámara, ha indicado que se va a ejecutar "de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible", aunque ha apuntado al respecto que "estas cosas llevan su tiempo".

En este punto, ha afeado el que se reclamen ayudas al Gobierno del PP cuando "no se había hecho nada por parte del Ejecutivo anterior" formado por PRC y PSOE ante enfermedades que, según el consejero, "no se han inventado y no han aparecido ahora", sino que "llevan dos años creciendo por el resto de España".

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno está "muy comprometido" con la ganadería y, especialmente, con el "mayor efecto dañino" que puede tener esta enfermedad, que es la muerte de un animal.

"Ahí sí que vamos a estar con los ganaderos y vamos a implementar un paquete de ayudas para suplir el daño que supone la pérdida de un animal porque no solamente es el valor en sí del animal sino el lucro cesante, es decir, una ganadería lleva tiempo de realizarla y eso tiene un problema", ha comentado el consejero, que se ha comprometido también a estudiar la compensación de gastos que ocasiona la enfermedad e indemnizarlos igualmente con una partida presupuestaria.