Cantabria incrementará un 40% en 2026 el apoyo económico a la Asociación regional de Víctimas del Terrorismo

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, recibe a representantes de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional incrementará un 40% en 2026 el apoyo económico a la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), con el fin potenciar la actividad de la agrupación y mantener la memoria contra el terrorismo.

Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, durante la reunión que ha mantenido con miembros de ASCANVITE, encabezados por su presidenta, Silvia Gómez, con quienes ha abordado los avances de la modificación de la Ley autonómica de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, con el fin de ampliar sus objetivos e incluir supuestos indemnizatorios inicialmente no contemplados, extendiéndolos en beneficio de más víctimas y sus familiares.

La modificación de esta ley ya ha superado el proceso de consulta durante el pasado verano y en próximas fechas saldrá a información pública con el texto normativo para la presentación de nuevas sugerencias y alegaciones.

Urrutia ha informado que este cambio permitirá ahondar en uno los objetivos prioritarios de la Ley, la creación de un sistema de reparación integral de los daños causados por las actuaciones terroristas y la defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

En este contexto, ha trasladado a los miembros de la Asociación el apoyo del Gobierno para mantener "viva" la memoria contra el terrorismo. Así, ha recordado la ayuda que este año se incluye por primera vez en los presupuestos regionales para la organización de charlas y jornadas con el fin de difundir los testimonios de las víctimas, fortalecer los pilares de los principios democráticos y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

Urrutia ha anunciado que la propuesta de su Consejería para los presupuestos generales de 2026 es incrementar en un 40 por ciento la subvención para potenciar la actividad de la Asociación en Cantabria.

A juicio de la consejera, este colectivo es un "pilar fundamental" en el apoyo a las familias que han sufrido el terrorismo y es también "un instrumento de participación y canalización" de sus demandas y su visibilización, contribuyendo además "a la deslegitimación social del terrorismo y a la difusión de los principios de convivencia democrática".

Y es que con este apoyo económico el Ejecutivo quiere potenciar a esta organización y su presencia entre la sociedad de Cantabria mediante actuaciones que extiendan el conocimiento de los fines de la asociación y otros actos para promover "la fraternidad, cohesión, compañerismo, conocimiento mutuo y cooperación y apoyo entre los asociados", dirigidos a quienes sean víctimas directas incluidas en el ámbito de la Ley de Cantabria 1/2023, o sus familiares.

La presidenta de ASCANVITE, por su parte, ha destacado la necesidad de que la memoria de las víctimas del terrorismo llegue también a las aulas de los colegios cántabros y, por otro lado, potenciar el apoyo psicológico a las víctimas.

En este punto, la consejera ha considerado que garantizar el derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo "requiere de políticas activas de reconocimiento" en todas las consejerías del Gobierno cántabro, una política transversal que se ha comprometido a promover la propia Urrutia desde la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo.

En esta reunión también ha participado el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Sáez Bereciartu.