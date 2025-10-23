Cantabria inicia el pago por servicios ambientales a 858 ganaderos de áreas con presencia de lobo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria comenzará a abonar a lo largo de la próxima semana los pagos por servicios ambientales para explotaciones de ganadería extensiva en áreas con presencia de lobo, una convocatoria dotada con un total de 947.000 euros que beneficiará a 858 ganaderos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este jueves la resolución definitiva de estas ayudas, que se abonarán a los perceptores a través de un proceso de concesión directa. La consejería destaca que se trata de una línea "pionera y única en España" destinada a compensar la labor de conservación de la biodiversidad que realizan los ganaderos en áreas con presencia lobera.

En virtud del Decreto 70/2021, de 19 de agosto, que regula este tipo de ayudas, se han concedido subvenciones a beneficiarios que han acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, incluyendo los certificados de cumplimiento y la memoria justificativa del gasto.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que, con la publicación de esta resolución, "el apoyo del Gobierno de Cantabria a la actividad ganadera se hace todavía más palpable, echando una mano a aquellos ganaderos que tienen a sus animales en aquellas zonas donde debe existir el lobo", ha afirmado.

Susinos ha insistido en que "estas ayudas son una herramienta fundamental para avanzar en la coexistencia entre la actividad ganadera y la presencia del lobo en nuestros montes, reconociendo el esfuerzo de los ganaderos que, con su trabajo, ayudan a preservar nuestros ecosistemas rurales".

Asimismo, ha subrayado que "la ganadería extensiva no solo mantiene vivo el medio rural, sino que también contribuye activamente a la protección del paisaje, la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros territorios".

Y ha destacado el carácter excepcional de estas ayudas a nivel nacional, siendo Cantabria la "única" Comunidad Autónoma que cuenta con ellas, para premiar "la labor tan importante" que realizan los ganaderos en estas zonas.

Por otro lado, Susinos ha subrayado el "esfuerzo" realizado por el actual Ejecutivo regional para ponerse al día con el sector, pues, pues en 2024 pagó dos anualidades para ponerse "al día del pago que no se había realizado en el último año de la legislatura anterior". Así, se trata del tercer pago por servicios ambientales realizado por este Gobierno en año y medio, ha destacado.

Además de estos pagos, la consejera ha asegurado que el trabajo de su departamento continúa con la implementación de medidas activas para la gestión de la fauna salvaje, que incluyen la realización de extracciones de lobo y la elaboración de un nuevo Plan de Gestión.

"Seguimos trabajando, continuamos realizando extracciones y estamos ultimando con el sector un nuevo Plan de Gestión que presenta varias novedades, como la nueva zonificación y la actualización del baremo por daños ocasionados por la fauna salvaje", que ha avanzado que "estará listo en los próximos meses".

Finalmente, la consejera ha destacado que el Gobierno está con los ganaderos y "lo demuestra día a día con hechos, no vendiendo humo, ni levantando la voz, ni tratando de engañar al sector con discursos populistas".

Contra la presente resolución publicada en el BOC podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería en el plazo de un mes a partir de mañana, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses.