Cantabria insiste al Ministerio sobre la situación "nefasta" de la costera del verdel y pide ayudas para la flota

La consejera María Jesús Susinos participa por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios - GOBIERNO

SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera cántabra de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha lamentado ante el ministro Luis Planas la "nuevamente nefasta" costera del verdel en la comunidad, especialmente para la flota de artes menores y fijas.

Así lo ha señalado durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la que ha trasladado al ministro tres cuestiones prioritarias para la comunidad autónoma: la situación de la pesca del verdel, la sanidad animal en el sector ganadero y el futuro diseño de la Política Agraria Común (PAC).

Según ha concretado, el consumo de cuota del verdel por parte de los barcos cántabros apenas alcanza el 13% del total asignado, una cifra similar a la registrada en el conjunto del Cantábrico noroeste, donde ronda el 10%. "Estamos repitiendo las mismas circunstancias de los últimos años, con un impacto muy negativo para nuestros pescadores", ha lamentado.

Ante esta situación, Susinos ha solicitado al Ministerio que reitere ante la Comisión Europea la activación de las ayudas extraordinarias previstas en el artículo 26.2 del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), así como el estudio de medidas de apoyo por paralización temporal de la actividad para la flota afectada.

Esto, a su juicio, permitiría compensar tanto las pérdidas directas como el lucro cesante que está sufriendo el sector.

En el ámbito ganadero, la consejera ha valorado positivamente la constitución de una mesa de trabajo para estudiar la inclusión de enfermedades emergentes -como la enfermedad hemorrágica epizoótica, la lengua azul o la dermatosis nodular contagiosa- en las coberturas de Agroseguro. No obstante, ha solicitado información sobre el estado actual de esta iniciativa y sus perspectivas de desarrollo.

Asimismo, ha trasladado nuevamente la preocupación existente en Cantabria por la evolución de la dermatosis nodular. En este sentido, ha insistido en la necesidad de contar con vacunas disponibles en el banco europeo, tras conocerse que actualmente no existen dosis almacenadas. Por ello, ha instado al ministro a que interceda ante la Unión Europea para exigir la disponibilidad de estas vacunas y poder garantizar la seguridad del sector ganadero.

Por otro lado, ha abordado la problemática existente en torno al relevo generacional, para la que la consejera ha apostado por un enfoque que vaya más allá del ámbito familiar para asegurar la continuidad de las explotaciones ganaderas.

Por último, y en relación con el futuro periodo de la PAC, Susinos ha mostrado el respaldo de Cantabria a la reactivación de los grupos técnicos de trabajo, pues es de "vital importancia" que el nuevo marco reconozca las singularidades de cada comunidad autónoma.