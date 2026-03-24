Cantabria invierte 2,9 millones de euros en impulsar 27 proyectos de I+D+i en ayudas Innova

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SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la línea de subvenciones 'Innova' de 2025, por un importe de 2,9 millones de euros, para impulsar 27 proyectos de I+D+i promovidos por 25 empresas de Cantabria.

Con ellas, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial busca incentivar la investigación industrial y el desarrollo experimental en las empresas de la región.

Dirigidas a empresas localizadas en Cantabria con actividad industrial, de servicios de apoyo a la industria o que sea novedosa y que esté relacionada con sectores de alta tecnología o emergentes, las ayudas Innova de 2025 movilizarán una inversión de casi 10 millones de euros.

La línea de ayudas 'Innova' plantea un modelo global de innovación que abarca desde la investigación y el diseño del producto, pasando por la modernización de los procesos productivos y la innovación en las operaciones, combinando la innovación tecnológica con la no tecnológica.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado el compromiso y la apuesta del Gobierno de Cantabria por fomentar la I+D+i para ayudar a las empresas a crecer y ser más competitivas, además de generar empleo estable y de calidad.

Tal y como ha explicado, el objetivo de la Consejería con estas subvenciones es lograr que la cultura de la innovación se asiente en las empresas y conseguir que "una parte sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica y que sean la semilla de una transformación paulatina de nuestro actual modelo productivo".

"Teniendo en cuenta que la sociedad se mueve en un mercado cada vez más exigente, en el que no es posible permanecer sin la existencia de una continua innovación", Arasti se ha mostrado partidario de apoyar a las empresas que desarrollen proyectos que puedan llegar a convertirse en una realidad empresarial y generen nuevos productos, servicios y procesos que mejoren sus capacidades de negocio.

PROYECTOS

Entre las beneficiarias de esta convocatoria se encuentran Fonestar Sistemas, de Maliaño (Camargo), con un proyecto sobre soluciones avanzadas en la nube para clientes y usuario final; Siali Technologies, de Guarnizo (El Astillero), sobre soluciones basadas en IA para garantizar el uso correcto de arneses; Space Robotic Workers (Santander) para desarrollar un sistema de control adaptativo en tiempo real para naves espaciales robóticas de captura y remolques de objetos orbitales, Maflow Spain Automotive (Guarnizo), para un proceso de fabricación avanzada para la obtención de conductos de refrigeración activa de 'inverters' en vehículos microhíbridos.

También, Hospital Virtual Valdecilla, con un proyecto denominado Saludia Valdecilla para la implementar IA en el sector de la salud; Setelsa Security (Guarnizo) con el proyecto 'Argos' sobre sistemas avanzados de optimización de recursos y gobernanza; Mc Valnera (Santa Cruz de Bezana), con 'Next Esail Evolution', para instalar velas de succión innovadora a gran escala para buques mercantes; Leading Metal Mechanic Solutions (San Felices de Buelna), con 'Infinity Golf', sobre investigación industrial orientada a la obtención de una plataforma innovadora de entrenamiento profesional de golf; y Innomerics (Santander), con 'Autoplantone', sobre software integral para generación automática de gemelos digitales 3D de alta fidelidad a partir de isométrico 2D.

De igual modo, Fagor Telecom (Santander), con 'Nominia' sobre aprendizaje federado y edge AI para mantenimiento predictivo en flotas inteligentes; Ingemotions Tech On Logic (Reocín), con un proyecto sobre soldadura inteligente autónoma; Reinosa Forgins&Castings, con 'Flashcil', para desarrollar un modelo de simulación para optimizar el proceso de temple de cilindros mediante flash heating; y Vitrificados del Norte (Guriezo), con un proyecto sobre un estudio de viabilidad y desarrollo experimental de nuevas soluciones para la obtención de nuevos productos de menaje de cocina en aluminio con recubrimiento cerámico y otro proyecto, 'ACVIFO2025', para la investigación industrial asociada a la generación de nuevos conocimientos técnicos para el desarrollo de piezas de menaje de cocina en acero vitrificado forjado sustancialmente mejorado.

Además, Dynasol Elastomeros, de Gajano (Marina de Cudeyo), con el proyecto 'Circubond' para desarrollar adhesivos Hot-Melt para aplicaciones avanzadas en la industria automotriz; Serna Automoción Softwares (Torrelavega), con el proyecto 'Sas Link' para desarrollar un sistema avanzado para la sincronización y lectura inteligente de nodos en planta; Edscha Santander, (Guarnizo), con el proyecto 'Siscom2025' para el desarrollo experimental de sistema de bisagra de altas prestaciones para portón trasero de vehículos comerciales eléctricos; y Semicrol, (Santander), con 'Fundanet Nexus', una plataforma unificada de investigación y actividad asistencial en ensayos clínicos.

El resto de beneficiarias son Deduce Data Solutions (Santander), para el proyecto 'Methis', un gemelo digital para planta de producción industrial; TTI Norte (Santander), con 'Kompact', para desarrollar una antena activa en banda Ka compacta embarcada en satélites; Industrial Farmacéutica Cantabria, de La Concha (Villaescusa), para la investigación y desarrollo de formulaciones regenerativas para tratamiento avanzado de pieles sensibles; y Consorcio Español Conserver (Santoña), para un proyecto sobre la transformación tecnológica para la estabilización organoléptica y valorización de la anchoa como semiconserva premium para el mercado europeo.

También, y Acorde Technologies, (Santander), para 'Brigada', sobre buques resilientes interconectados con gran ancho de banda y disponibilidad alta y otro proyecto denominado 'Inspectral'; Soluciones Industriales de Conectividad (Guarnizo), para un sistema inteligente para predecir rotación laboral y detectar fraude en fichajes mediante la conectividad; e Ingecid (Santander), para el proyecto 'ICAEC' de investigación de nuevo concepto de intercambiador de calor de alta eficiencia para espacios confinados.