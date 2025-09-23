Cantabria lanza una encuesta para mejorar la sostenibilidad medioambiental en el tejido empresarial

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Cámara de Comercio han lanzado una encuesta sobre sostenibilidad y medioambiente, dirigida a todo el tejido productivo de Cantabria, para conocer la situación de las empresas y que prácticas están desarrollando en materia medioambiental y, así, identificar retos, necesidades y oportunidades con el objetivo de ayudarlas a seguir avanzando en materias como la eficiencia energética, la huella de carbono o de responsabilidad social.

El cuestionario, que es confidencial y "fácil" de cumplimentar, ya está disponible en una plataforma habilitada por la Cámara cántabra y permanecerá abierto hasta mediados del mes de noviembre o principios de diciembre, con la intención de tener los resultados a final de año.

Un vez obtenidas las respuestas, el objetivo es realizar un diagnóstico actualizado sobre el estado de la sostenibilidad en el tejido empresarial de Cantabria, detectar barreras y dificultades que las empresas encuentran en la aplicación de medidas medioambientales, identificar buenas prácticas y ejemplos de referencia, diseñar programas de apoyo ajustadas a las necesidades reales e impulsar medidas que faciliten el trabajo de las empresas en el cumplimiento de la normativa ambiental y en la adopción de procesos más eficientes.

Así lo han explicado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas, este martes en rueda de prensa.

Media ha destacado que la sostenibilidad se ha convertido en un factor "clave" en la gestión empresarial y "no solo responde a la creciente preocupación social y a las exigencias regulatorias, sino que constituye también una oportunidad para mejorar la competitividad, innovar en los procesos productivos y posicionar a Cantabria como un referente de la transición hacia una economía baja en carbono y respetuosa con él".

Según ha señalado, el Ejecutivo y la Cámara de Comercio quieren "acompañar" a las empresas de la región (unas 39.000) y facilitar el camino hacia "un modelo de crecimiento más equilibrado y responsable".

Por eso, a través de esta encuesta, la realidad de las empresas se "tiene en cuenta" en la definición de las futuras políticas que se puedan implementar.

La finalidad es trabajar "juntos" en el diseño de un plan de acción "realista, eficaz y alineado con las exigencias de la Unión Europea" en materia de transición ecológica.

El consejero ha invitado a todas las empresas de Cantabria, con independencia de su tamaño o sector de actividad, a participar en la iniciativa.

"El futuro de la economía de Cantabria depende en gran medida de la capacidad de nuestras empresas para adaptarse a los nuevos desafíos. La sostenibilidad, lejos de ser un requisito impuesto, se ha convertido en una oportunidad estratégica que pueda abrir puertas a la innovación, la competitividad y el crecimiento", ha sentenciado.

En la misma línea, Dasgoas ha indicado que en un contexto "cada vez más exigente" en términos de regulación ambiental, transformación energética y responsabilidad social, es "crucial" contar con una fotografía real y actualizada sobre cómo empresas están afrontando estos retos.

Esta información permitirá a la administración pública y a las instituciones empresariales diseñar estrategias, programas de apoyo y políticas "más eficaces y adaptadas a la realidad empresarial de la comunidad".

Según ha detallado, la encuesta está estructurada en cuatro bloques. En el primero se recopilan los datos de segmentación, con el objetivo de clasificar las respuestas por tamaño, sector, ubicación y antigüedad para analizar los datos según distintos perfiles empresariales.

En el segundo bloque se identifican el nivel de implantación de medidas ambientales y las principales dificultades en la gestión de residuos, emisiones, vertidos, consumo de recursos, huella de carbono y otros impactos ambientales.

Mientras que el objetivo del tercero es conocer la percepción de la empresa sobre su grado de cumplimiento normativo, las principales barreras que se encuentran y los apoyos que consideran más útiles.

Y, por último, el cuatro bloque trata sobre la visión estratégica, con el fin de identificar tendencias de sostenibilidad, barreras y oportunidades y conocer su disposición a participar en iniciativas colectivas.