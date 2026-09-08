Cantabria y Lanzarote aprovechan la conectividad aérea para colaborar en la promoción de ambos territorios

Archivo - Avión 'Cantabria' de Binter. - AENA - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y Lanzarote han aprovechado la conectividad aérea para colaborar en la promoción de ambos territorios, generar nuevas oportunidades de captación de viajeros y desarrollar productos y experiencias vinculados al turismo de alto impacto.

Así lo ha destacado el consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad, tras la firma del convenio marco de colaboración entre CANTUR y Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) suscrito este martes en la sede del Cabildo de Lanzarote.

Tal y como se recoge en el acuerdo, este marco de colaboración pretende crear sinergias entre Cantabria y Lanzarote, especialmente en el desarrollo de productos y experiencias vinculados al turismo de alto impacto, la mejora de la conectividad de largo radio e intermodal, y la actuación coordinada en mercados estratégicos comunes.

Para ello, se establece un amplio catálogo de actuaciones, como la asistencia mutua en actividades promocionales desarrolladas en cada territorio, con la posibilidad de incorporar a las asociaciones y agentes del sector turístico.

Además, contempla la realización de acciones promocionales conjuntas en terceros mercados estratégicos a través de actuaciones dirigidas fundamentalmente a agencias de viajes, turoperadores y demás actores de la distribución turística.

La cooperación incorpora también un componente técnico y de conocimiento mediante el intercambio de datos y benchmarking, así como la transferencia de buenas prácticas en inteligencia turística.

Martínez Abad ha considerado "una satisfacción para el Gobierno de Cantabria" la firma de este convenio, que tiene como objetivo "multiplicar la eficacia de los esfuerzos promocionales y articular una oferta turística conjunta e integrada a través de esta cooperación".

También ha apuntado la importancia de la conectividad aérea como uno de los componentes estratégicos más relevantes de este convenio y la infraestructura de referencia que representa el Aeropuerto Seve Ballesteros, con rutas regulares y directas, para las marcas destino 'Cantabria Infinita' y 'Lanzarote, la Isla Diferente'.

En este sentido, ha precisado que esta alianza permite plantear a Cantabria y Lanzarote como destinos complementarios y no competidores, donde la comunidad autónoma aporta una oferta vinculada a su dimensión urbana y cultural entre otros elementos, mientras que Lanzarote y La Graciosa contemplan un componente natural, vacacional y diferencial.

El consejero ha señalado a Lanzarote como "un destino turístico que los cántabros valoran muchísimo y que ofrece muchas posibilidades" y se ha referido a la aportación que Cantabria puede ofrecer a la isla canaria aunando los recursos de mar y montaña es un breve espacio territorial.