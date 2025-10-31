Cantabria licita el contrato del nuevo vuelo a Almería y las conexiones con Vigo y Jerez

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el contrato de servicios de publicidad para la realización de acciones promocionales y de marketing en soportes y medios de compañías aéreas dirigidas a los mercados de Almería, con motivo del nuevo vuelo desde el Santander, y Vigo y Jerez de la Frontera, conexiones que se vuelven a prever en la próxima temporada.

El importe máximo del contrato es de 435.600 euros y tendrá una duración de un año prorrogable por tres periodos anuales, evaluando cada ejercicio la continuidad de las acciones publicitarias y adaptándolo a las dinámicas del mercado. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 2 de diciembre a las 14.00 horas y la licitación se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pliego contempla que la compañía que resulte adjudicataria deberá programar un mínimo de 26 operaciones en cada uno de los tres mercados, con dos frecuencias semanales por sentido durante las semanas operativas.

El objetivo de esta nueva licitación es consolidar mercados nacionales e incorporar nuevos destinos que "diversifiquen la oferta de rutas" del Seve Ballesteros y le den "un nuevo impulso", así como contribuir a dinamizar el turismo en la comunidad autónoma, destaca el Gobierno regional en un comunicado.

Entre las novedades figura la incorporación de la comunicación aérea con Almería como nuevo destino en el aeródromo cántabro para la siguiente temporada, anunciado el mes pasado junto al de Sofía (Bulgaria) y la recuperación de Lanzarote.

La incorporación de la conexión con Almería se suma al refuerzo de la conectividad de Cantabria con Andalucía, tras la mejora en la ruta con Granada, que ha pasado de 26 frecuencias durante los meses de julio y agosto a 120 anuales, con dos conexiones a la semana y que Volotea pone en marcha este próximo mes de diciembre.

Con esta nueva licitación, el Gobierno cántabro continúa con su estrategia de aumentar la oferta de plazas y destinos del Seve Ballesteros, con la finalidad de reforzar la actividad del aeródromo, al tiempo que mejora la conectividad de Cantabria tanto desde el punto de vista turístico como empresarial.

Un trabajo llevado a cabo a través de las dos consejerías competentes, la de Turismo y la de Fomento, y cuyos frutos ya se han materializado en la actual temporada de invierno, según el Ejecutivo.

En concreto, con un incremento de los asientos respecto a la temporada anterior al alcanzar una oferta total de 6.000 plazas y la introducción de mejoras en las conexiones con Madrid, Barcelona y Gran Canaria; la recuperación de la ruta de Rumanía y la incorporación de vuelos a Alicante, Palma de Mallorca y Granada en otoño-invierno.