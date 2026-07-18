Archivo - Cantabria licita cuatro nuevos vehículos para el Servicio de Emergencias por 636.000 euros - EMMA PORTILLO-GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la licitación por 635.891 euros de cuatro vehículos --tres específicos para la extinción de incendios y un furgón de rescate nuevo--, para renovar el parque móvil del Servicio de Emergencias (SEMCA).

En concreto, los vehículos licitados son una bomba urbana pesada (BUP) para el parque de emergencias de Los Corrales de Buelna; dos bombas de abastecimiento de agua para los parques de Los Corrales y Valdáliga, y un vehículo de usos múltiples para el de Villacarriedo.

Además, la licitación incluye la formación específica para su utilización por los profesionales, ha informado el Ejecutivo regional.

Para la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, "es un paso más en la recuperación de la carencia de medios en la que el SEMCA estaba sumido", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la renovación de la flota de vehículos de los bomberos autonómicos que culminará la legislatura con la adquisición de hasta 15 nuevos vehículos.

Con las adquisiciones ya realizadas en 2024 y 2025 y las licitaciones para este año, la inversión para renovar la flota de vehículos supera los 2,3 millones de euros, a los que hay que sumar las previsiones de licitación para 2027 de casi 2,5 millones de euros.

Urrutia ha defendido que esas cifras dan cumplimiento "a nuestra agenda de compromiso de inversiones, para revertir la situación de dejadez, decadencia y falta de aportación económica de las dos anteriores legislaturas en el servicio de prevención, extinción y salvamento".

Un compromiso que "está reflejado en el presupuesto del SEMCA para 2026", que cuenta con una asignación de 18,2 millones de euros, un 34,55 por ciento más que en 2025, es decir 4,6 millones de incremento, "el mayor presupuesto del SEMCA desde su puesta en funcionamiento en 1999", ha concluido.

Una cantidad a la que hay que sumar la cuantía total consignada por la Consejería de Presidencia a seguridad y emergencias para 2026, que alcanza la cifra de 31,5 millones, lo que supone 6,8 millones más que en 2025 (un 27,7% más), y 11 millones sobre 2023, un incremento del 54,3%, en tres años.

A estas actuaciones se suman los procesos de selección de nuevos bomberos que incrementarán la plantilla de 106 bomberos fijos en 2023 a 152 cuando termine la ejecución de la oferta de empleo público de 2026; las nuevas helisuperficies en Polaciones, Tresviso, Hermandad de Campoo de Suso, Rionansa y Soba; o las nuevas prestaciones del servicio de helicóptero de rescate que, por medio de guardias presenciales, acorta los tiempos de respuesta.