Cantabria mantiene el 40% de descuento del autobús, que sube al 62,5% para jóvenes de 15 a 25 años

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria mantendrá este 2026 los descuentos del último semestre del año pasado en la red de autobuses interurbanos de su competencia, con la novedad del incremento del 55 al 62,5 por ciento a los jóvenes de 15 a 25 años.

Por un lado, la comunidad autónoma continuará este ejercicio con su aportación del 20% del precio del billete, que se suma a la estatal y permitirá mantener el descuento actual del 40%.

Además, seguirá aportando un 25% de descuento a los jóvenes menores de 26 años de modo que se mantendrá la gratuidad del transporte para quienes no hayan cumplido 15, gracias al 75% restante de aportación estatal.

Y los cántabros que tengan entre 15 y 25 años se beneficiarán de un descuento del 50% del Estado y un 25% del Gobierno de Cantabria a la parte restante (12,5%) lo que hace un total de 62,5%, superior al 55% que se venía aplicando hasta ahora.

La Consejería de Fomento recuerda que para acceder a los descuentos hay que utilizar como medio de pago la tarjeta de transporte de Cantabria, que en el caso de los perfiles infantil y joven debe ser personalizada para cada usuario. Toda la información está disponible en el portal www.transportedecantabria.es.

Entre julio y noviembre de 2025 se han producido 27.496 viajes de usuarios menores de 15 años y 88.260 de cántabros de entre 15 y 25 años, y se han personalizado más de 6.700 tarjetas para estos dos perfiles.

Además, desde el 1 de diciembre se han vendido casi 6.000 tarjetas para el resto de usuarios, por lo que se han distribuido un total de 13.000, informa el Gobierno en una nota.