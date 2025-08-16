Cantabria mantiene controlado el incendio en Bejes y está "vigilante" ante la proximidad de los de León

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no registra este sábado ningún incendio forestal activo y mantiene controlado el que desde hace unos días se está produciendo en las inmediaciones de Bejes, en el municipio de Cillorigo de Liébana. Además, está "vigilante" por la proximidad de los dos que se están produciendo en León y cuyo humo ha provocado el cierre de Fuente Dé.

Según datos actualizados a primera hora de esta tarde por el Gobierno regional, en el incendio en Bejes está actuando una cuadrilla de la Dirección General de Montes.

Además, los dos focos que se están produciendo en la provincia de León podrían requerir la intervención del operativo cántabro dada su proximidad al límite con la comunidad autónoma.

Para el Ejecutivo, el más preocupante de estos es el que se está produciendo en la vertiente sur del Puerto de San Glorio, cercano a Llanaves de la Reina, donde actúa una brigada del Gobierno de Cantabria que trata de realizar un cortafuegos con maquinaria pesada. En breve, contarán con el apoyo de cuatro brigadas mixtas de bomberos forestales y agentes de medio natural que se encuentran desplazándose hacia la zona.

El director general de Montes, Ángel Serdio, ha destacado en un audio remitido a los medios de comunicación que este incendio "en ningún momento" ha traspasado el límite de la comunidad autónoma pese "a las numerosas desinformaciones que circulan, sobre todo en redes sociales, a lo largo de esta mañana", ha precisado.

Ha asegurado que el operativo en esta zona se mantiene "vigilante y siempre trabajando para evitar que las llamas alcancen el territorio de la comunidad autónoma" y extinguir las llamas en su frente norte "lo antes posible" si así se produce.

Por otro lado, el director general ha indicado que es "altamente improbable" que el incendio en la localidad leonesa de Caín, en el Parque Nacional de los Picos de Europa y que ya alcanzado territorio asturiano, llegue a Cantabria debido a su localización y la configuración de los tres macizos.

Al respecto, ha recordado que desde el CECOPI de León se ha prohibido toda la actividad montañera en el Parque Nacional de Picos de Europa con el fin de evitar la realización de posibles rescates que dificultarían las labores de extinción. En este sentido, CANTUR ha cerrado de manera preventiva el Teleférico de Fuente Dé.

Por último, Serdio ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" ante "lo delicado" de la situación y ha afirmado que las previsiones en Cantabria "son de cierta mejoría en los próximos días", aunque las alertas por riesgo de incendios forestales permanecen en valores muy altos y extremos.

"No queda más que dejar que los profesionales del operativo de extinción del Gobierno de Cantabria realicen su labor y, una vez más, agradecer su tarea, su trabajo y su dedicación, tanto en esta ocasión como en otros episodios graves de incendios forestales que ha sufrido la región", ha concluido.