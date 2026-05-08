Cantabria y Microsoft colaborarán para impulsar la innovación en el sistema sanitario

Buruaga y Salcedo - GOBIERNO

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y Microsoft han firmado un protocolo general de colaboración para impulsar la innovación en el sistema sanitario, optimizar su funcionamiento, facilitar el trabajo diario de los profesionales y avanzar hacia un modelo asistencial "más conectado, eficiente y centrado en los ciudadanos".

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de Microsoft España, Franscico Salcedo, han rubricado este viernes un documento que es "el punto de partida" para identificar acciones concretas de cooperación entre ambas partes, acciones que se materializarán después mediante convenios específicos.

La jefa del Ejecutivo ha agradecido la colaboración de la multinacional y ha destacado el "privilegio" que supone contar con la implicación de esta empresa, líder del sector, para convertir a la región en "un referente en innovación aplicada al ámbito sanitario".

"El objetivo es que la mejor sanidad pública no solo cure, sino que también innova, atraiga talento y cree futuro", ha señalado Buruaga, que ha añadido que el acuerdo abre la puerta a una "colaboración inteligente" orientada a aprovechar el potencial de la tecnología para prestar mejor servicio a los pacientes, apoyar a los profesionales y fortalecer el sistema público de salud.

Según ha explicado en un comunicado, este protocolo refuerza el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029 y el Plan de Salud Digital 2024-2027, y es toda una "declaración de ambición institucional": explorar cómo la innovación tecnológica puede ayudar a mejorar la sanidad pública, pero siempre bajo el "liderazgo público".

Por su parte, Salcedo ha valorado la apuesta del Gobierno cántabro por la transformación digital de su sistema de salud y la voluntad de Microsoft de convertirse en un "aliado estratégico" en este proceso.

"A través de esta colaboración impulsaremos el uso de tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial para optimizar la gestión sanitaria, apoyar la investigación y acelerar la puesta en marcha de soluciones con impacto real en profesionales y pacientes, desde un enfoque responsable y sostenible", ha apuntado.

Buruaga y Salcedo han estado acompañados por el consejero de Salud, César Pascual; el director de Regiones y Sanidad de Microsoft Ibérica, Fernando Valiño; el responsable de las relaciones de esta empresa con el Ejecutivo regional, Gonzalo de la Torre, y el director de Soluciones de Inteligencia Artificial para Empresas en Europa, Miguel Ángel Cervera.

EL PROTOCOLO

A través de este protocolo, el Gobierno y Microsoft declaran su intención de establecer un marco de colaboración para el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación tecnológica aplicadas al sector salud, incluidos los relacionados con el Parque de Innovación en Salud y con cualquier otro ámbito de interés común entre las partes.

El objetivo es impulsar la innovación en el sistema sanitario mediante el uso de tecnologías como la nube, la analítica avanzada y la inteligencia artificial.

Para ello, ambas entidades trabajarán de manera coordinada para optimizar el funcionamiento del sistema, facilitar el trabajo diario de los profesionales y avanzar hacia un modelo asistencial "más conectado, eficiente y centrado en el ciudadano".

El acuerdo abre un marco de colaboración que permitirá identificar y poner en marcha proyectos vinculados tanto al desarrollo del ecosistema científico y tecnológico en el sector de la salud como al ámbito asistencial.

Asimismo, esta alianza busca reforzar el ecosistema científico-tecnológico de Cantabria, promoviendo la colaboración con universidades, centros de investigación y empresas del ámbito tecnológico y sanitario para favorecer la transferencia de conocimiento y contribuir al crecimiento económico y la modernización de los servicios públicos de Cantabria.

COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN

Para velar por el seguimiento, la interpretación y el cumplimiento del acuerdo se creará una Comisión Mixta de Coordinación, integrada por dos miembros designados por la Consejería de Salud y otros dos en representación de Microsoft, que será también la encargada de definir las líneas de trabajo prioritarias, identificar oportunidades y acompañar el desarrollo de las iniciativas.

El protocolo tendrá una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por un periodo equivalente por acuerdo expreso de ambas partes, ha informado en un comunicado el Gobierno.