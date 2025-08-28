Cantabria no registra nuevos incendios y controlado el que se extendió a Vega de Liébana desde Palencia

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción de un incendio - Adrián Irago - Europa Press

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no ha registrado este jueves ningún nuevo incendio forestal y, además, en las últimas horas ha quedado extinguido el fuego que se activó el miércoles en territorio de Palencia, en Los Puertos de Pineda, y que afectó a terrenos pertenecientes al municipio de Vega de Liébana.

La comunidad autónoma mantiene la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT) y sigue prestando apoyo al operativo contra incendios forestales de Castilla y León, centrado en los focos calientes de incendios registrados en zonas limítrofes de la región.

Además, continúan controlados los cuatro incendios en territorio de León, en Somo y Salvorón, colindantes con el municipio de Camaleño, y en Cubil Decan y San Glorio, limítrofes con el municipio de Vega de Liébana.

Este jueves continúan activadas con el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales 6 comarcas; Liébana Norte, Liébana Sur, Nansa, Campoo, Zona Sur de Cantabria y Besaya