Cantabria no tiene ningún incendio forestal activo y el de Peña Sagra está perimetrado y controlado

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha arrancado este viernes sin ningún incendio forestal activo, si bien se sigue trabajando en extinguir el de Peña Sagra (Cabezón de Liébana), que actualmente está "completamente perimetrado y controlado".

Así lo ha señalado a primeras horas del día, en un audio remitido a los medios de comunicación, el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, que ha indicado que la noche ha sido "tranquila" y ha destacado "la ausencia total de incendios forestales" activos en las últimas 24 horas en la comunidad autónoma.

Además, ha indicado que las previsiones meteorológicas para las próximas 48 horas son "favorables" para la extinción de los incendios. Pese a todo, la Consejería mantiene activo todo el dispositivo.

Serdio ha insistido en que "no es el viento sur el que provoca los incendios, sino que estos son consecuencia de la acción irresponsable de delincuentes que aprovechan estas circunstancias meteorológicas tan habituales en la región para provocar este tipo de desgracias que tanto daño nos hacen a todos".