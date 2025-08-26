Cantabria no tiene ningún incendio forestal activo y sigue colaborando en la zona limítrofe de León

Esta madrugada quedó extinguido un incendio en Valderredible y se ha controlado uno en Brañosera (Palencia) que afectó a Campoo de Suso SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

Cantabria no tiene a esta hora ningún incendio forestal activo, si bien, al igual que en días anteriores, sus efectivos siguen trabajando de forma activa en León, en la zona que colinda con los municipios de Liébana.

Esta madrugada quedó extinguió un incendio que durante el lunes estuvo activo en Valderredible. Además, se ha colaborado con los efectivos de Castilla y León en el incendio de Brañosera (Palencia) que se había avivado y que afectó a Campoo de Suso, si bien ya está "totalmente controlado".

Así lo ha informado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), este martes a preguntas de la prensa en Ampuero, donde ha acudido a inaugurar una obra.

Según ha indicado, el Gobierno de Cantabria mantiene este martes la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria para seguir colaborando con el resto de comunidades autónomas en la lucha contra los incendios que han asolado en las últimas semanas a España.

En concreto, se está colaborando con la Junta en el territorio de León limítrofe con el municipio cántabro de Camaleño, en zonas como en Salvorón, San Glorio o Portillo de las Yeguas, en este último punto afrontando la limpieza de pistas con el bulldozer contratado por la Consejería y que hizo cortafuegos que impidieron que el fuego entrara en la región.

La Consejería mantendrá contratado este bulldozer hasta, como mínimo, el 29 de agosto.

"Yo creo que el trabajo que estamos haciendo como comunidad autónoma ayudando a Castilla y León es de elogiar", ha valorado la consejera, que ha agradecido a los trabajadores que "han puesto en peligro su vida" para conseguir que las llamas no entraran en la comunidad autónoma y que en municipios como Llánaves de la Reina (León) "puedan estar hoy en pie todas sus casas".