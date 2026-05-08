Cantabria participa en Expovacaciones para consolidarse como destino de referencia para el viajero vasco

Expovacaciones. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, a través de la empresa pública Cantur, participa en Expovacaciones, principal feria del sector turístico del norte de España, que celebra su edición número 46 este fin de semana en el Bilbao Exhibition Centre (BEC).

Cantabria vuelve a estar presente en este salón, que se desarrolla a partir de este viernes, con el objetivo de promocionar su oferta entre el público final y consolidar su posicionamiento como destino turístico de referencia para el viajero vasco, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

La región pone en valor sus fortalezas como destino sostenible y de calidad, acercando al público de la feria su diversa oferta de turismo de naturaleza, cultural y gastronómico, así como de experiencias locales, buscando fidelizar y atraer nuevos viajeros a lo largo de todo el año.

El espacio expositivo de la comunidad autónoma tiene una superficie de 50 metros cuadrados diseñados para ofrecer a los asistentes una experiencia moderna e interactiva.

Una pantalla LED de gran formato es el elemento principal del estand y en ella se proyecta de manera continua, bajo la marca Cantabria Infinita, un audiovisual con contenido de todas las comarcas.

Dos equipos con códigos QR permiten a los visitantes acceder a contenidos turísticos de manera ágil. Además, la atención al público es llevada a cabo por personal especializado que ofrece asesoramiento individualizado sobre los recursos turísticos de la comunidad.

Expovacaciones cuenta con la participación de 150 expositores y representación de destinos nacionales e internacionales, junto a propuestas vinculadas al turismo activo, gastronómico, cultural y familiar.

En esta edición, busca impulsar el debate sobre el turismo inteligente y nuevas tendencias del sector incorporando contenidos dirigidos a profesionales, como la jornada sobre Gobernanza del Turismo Inteligente organizada por Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo.

La feria se presenta como un punto de encuentro para la oferta y la demanda turística, reuniendo a instituciones, empresas y visitantes interesados en conocer nuevas propuestas de viaje.