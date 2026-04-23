Cantabria participa en Italia en el primer evento de un proyecto europeo que promueve el turismo inclusivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, ha participado recientemente en Italia en el primero de los eventos enmarcados en el proyecto europeo HIKE4ALL, que busca promover un turismo más accesible e inclusivo.

El encuentro se ha desarrollado a través de dos jornadas con talleres, paseos inclusivos y actividades sobre el terreno celebradas en Ivrea y Bollengo, en la región del Piamonte, donde se dieron cita más de 200 participantes.

Coordinado por la Asociación Europea de las Rutas de la Vía Francígena, el proyecto tiene como objetivo promover un modelo de turismo lento, más accesible e inclusivo, y mejorar el acceso a las rutas culturales y a las experiencias de senderismo para todos, ha explicado el Gobierno en nota de prensa.

De este modo, entre los participantes se encontraban autoridades locales, socios internacionales del proyecto, asociaciones, estudiantes, agentes del sector turístico y ciudadanos.

Las actividades se diseñaron como un momento público de intercambio y una oportunidad práctica para poner a prueba enfoques inclusivos y destacar la importancia de la accesibilidad en el turismo cultural y al aire libre.

Y es que un elemento central de la misión de HIKE4ALL es la participación directa de las personas con discapacidad y el reconocimiento de su experiencia como algo esencial para crear rutas de senderismo más inclusivas.

Este enfoque marcó todo el programa en Italia, donde participantes, con y sin discapacidad, tomaron parte codo con codo en actividades y debates compartidos.

HITO

Por otra parte, el Ejecutivo ha destacado que la etapa italiana también ha supuesto "un hito importante" para el consorcio del proyecto, ya que ha acogido la primera reunión presencial de sus socios.

Así, representantes de los países participantes se reunieron para intercambiar buenas prácticas, reforzar la colaboración y definir las próximas fases de implementación.

Tras el lanzamiento en Italia, el proyecto continuará de mayo a octubre en el resto de los países socios: España, Noruega, República Checa, Turquía y Francia.

En concreto, en España, el evento estará coordinado por la Fundación y tendrá lugar en septiembre en el Camino Lebaniego.

El resto de caminos y rutas culturales serán Saint Olav Way (Noruega), Cyril and Methodius Route (República Checa), St. Paul Trail (Turquía) y Templar's Heritage Route (Francia).

A lo largo de 2026 se celebrarán seis grandes eventos de fin de semana, uno en cada país, con caminatas accesibles, talleres, encuentros locales y actividades centradas en el bienestar, la actividad física y la sostenibilidad.

El proyecto concluirá con una conferencia final en la ciudad francesa de Troyes.