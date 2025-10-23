Cantabria participa en varios foros europeos sobre infraestructuras verdes y fortalece alianzas

A través del proyecto Steps for LIFE liderado por la Fundación Camino Lebaniego

La Consejería de Cultura, a través del proyecto Steps for LIFE, liderado por la Fundación Camino Lebaniego, ha participado en los últimos meses en varios foros internacionales sobre infraestructuras verdes en Hungría, Italia y Rumanía, en las que ha presentado sus avances, ha intercambiado experiencias y ha fortalecido sus alianzas.

Con ello, Cantabria está consolidando su presencia en el ámbito europeo de la restauración ecológica, la conectividad biológica y la transformación de caminos culturales en la materia, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Así, a principios de este mes parte del equipo de Steps for LIFE participó en un encuentro en la Foresta del Cansiglio (Italia), centrado en la conservación de bosques maduros y la biodiversidad asociada a la madera muerta (saproxílica). Durante la visita se mostraron experiencias de microhábitats, gestión de madera muerta y estrategias para minimizar el impacto de la fauna en la regeneración forestal. Se aprovechó el espacio para compartir su transformación de caminos culturales en corredores ecológicos multifuncionales y establecer importantes contactos con entidades de otros países.

Anteriormente, en la EuroVelo 'Cycling Tourism Conference', celebrada del 24 al 26 de septiembre de 2025 en Balatonfüred (Hungría), el programa aportó su visión experta sobre los impactos del cambio climático en los caminos, presentando el proyecto como ejemplo de buenas prácticas en la aplicación de medidas para su mitigación y adaptación. Durante el encuentro, el proyecto expuso también su enfoque sobre los Caminos No Motorizados de Largo Recorrido (CNMLR) como infraestructuras verdes, demostrando que las rutas culturales como el Camino Lebaniego pueden funcionar como corredores ecológicos. Además, en este foro estrechó lazos con otros gestores europeos de rutas verdes.

Por otra parte, del 3 al 5 de junio, Steps for LIFE participó en el LIFE Platform Meeting on Forest Restoration in Europe, celebrado en Brasov (Rumanía), un encuentro que reunió a representantes de 35 proyectos LIFE de toda Europa. En este foro presentó los avances de su iniciativa European Green Trails Network (EGTN), una red que busca conectar rutas naturales y culturales europeas como infraestructura verde. Asimismo, varios miembros del equipo fueron invitados a participar activamente en el evento, impartiendo una ponencia en uno de los grupos de trabajo.

Del encuentro surgieron contactos y sinergias que están permitiendo explorar nuevas iniciativas de colaboración con entidades de otros países. Igualmente, se establecieron vínculos de cooperación con proyectos como LIFE Rosalia, a través del intercambio de técnicas para la conservación de especies amenazadas, como Osmoderma eremita y Rosalia alpina.

La Fundación Camino Lebaniego es la entidad coordinadora del proyecto Steps for LIFE, que desarrolla junto a cinco socios (AMICA, Ampros, Fire, SEO Birdlife y el municipio de Vila Nova de Gaia, Portugal).

Este proyecto comenzó en enero de 2022 y estará en vigor hasta diciembre de 2026 con el objetivo de transformar los caminos de peregrinación del Camino Lebaniego en Cantabria y el Camino de Santiago a su paso por Vila Nova de Gaia en una infraestructura verde restaurando microhábitats para fauna y flora y transformando una infraestructura cultural y turística en un camino multifuncional que sirva como herramienta principal para la mejora de la biodiversidad, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos.

En el caso de Cantabria, actúa en los doce municipios que atraviesa el Camino Lebaniego, desde San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio de Liébana y en los tres ramales: Camino Castellano, por Piedrasluengas; Camino Leonés, por el puerto de San Glorio, y Camino Vadiniense, por Camaleño.

De esta manera, los trabajos de Steps por LIFE en el Camino y su zona de influencia se distribuyen en doce espacios protegidos de la Red Natura 2000; seis Zonas de Especial Conservación (ZEC); cuatro Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS); el Parque Nacional de los Picos de Europa, y el Parque Natural de Oyambre.