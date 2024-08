Cantabria pide al Gobierno central una fecha para celebrar la Conferencia de Presidentes

Urrutia cree que "vamos mal" en la reunión preparatoria para que se pueda realizar en septiembre



SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha pedido al Gobierno central que comunique cuándo tienen pensado realizar la Conferencia de Presidentes en la comunidad autónoma "para que se celebre con total normalidad y con todas las garantías".

"Vamos mal en la preparatoria para que se pueda celebrar en septiembre", ha señalado Urrutia este miércoles a preguntas de la prensa, que ha informado que hasta el momento el Ejecutivo autonómico (PP) no tiene una comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre la celebración de la Conferencia de Presidentes en la región.

Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), avanzó el pasado 30 de julio que la próxima Conferencia de Presidentes se llevaría a cabo en Cantabria, con la vivienda como el tema principal a tratar, y se empezaría a trabajar en su organización después del verano, en el mes de septiembre.

Urrutia ha explicado que la Conferencia de Presidentes debe convocarse "con 20 días de antelación" por lo que, como la comunidad autónoma donde se va a celebrar "no lo sabe todavía", pone en duda que "de tiempo" a que sea en el mes de septiembre.

"No sabemos cuándo va a ser esa fecha, evidentemente los demás hemos tenido que cambiar planes también de vacaciones para poder estar en el momento en que el señor presidente del Gobierno de la nación decida cuándo va a venir a Cantabria", ha apostillado.

La consejera ha señalado que, como "responsable de que ese acto se celebre con total normalidad y con todas las garantías", le gustaría que desde el Ejecutivo central les digan, "por lo menos, cuándo tienen pensado realizarla".

"A mí no hace falta que me lo traslade Pedro Sánchez, pero hombre, una llamada del ministro Bolaños no estaría mal, que es el que es responsable de que esa Conferencia de Presidentes se realice", ha apuntado.

Urrutia ha hecho estas declaraciones tras reunirse con la fundadora de la asociación España Mejor, Miriam González, para la presentación del Código Ético del Gobierno.