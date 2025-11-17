Cantabria pide en la Sectorial fórmulas con "fuerza normativa" para acreditar a víctimas de violencias sexuales

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, asiste por videoconferencia al pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha reclamado en el pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad fórmulas "con la fuerza normativa necesaria" para acreditar a las víctimas de violencias sexuales.

Así lo ha pedido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, asegurando que "la condición de víctima de violencia sexual es un asunto extremadamente sensible, ha de ajustarse a las diversas situaciones y requiere la mayor protección posible".

Al respecto, Gómez del Río, que ha intervenido mediante videoconferencia, ha destacado que "las víctimas merecen tener un procedimiento seguro, eficaz y que garantice su adecuada protección".

En relación con el procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales, la consejera ha recordado que aquellas víctimas que tengan una sentencia judicial, una orden de protección o un informe del ministerio fiscal ya cuentan con un documento tangible que acredite su condición de víctimas.

Una situación que ha hecho extensible a las personas que cuenten con un informe de los servicios sociales donde se reconozca una situación de víctimas de violencias sexuales.

Como alternativa, se ha referido a la opción contemplada en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual que contempla la posibilidad de establecer esta acreditación mediante una disposición normativa.

"Un acuerdo de la Conferencia Sectorial no es una disposición normativa", ha comentado al respecto.

Además, ha propuesto que estas situaciones se recojan en un Real Decreto que regule la acreditación de víctimas de violencia sexual detalladamente y atendiendo a cada casuística.

Por este motivo, Cantabria se ha abstenido en la aprobación del acuerdo relativo al procedimiento básico para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales. "Hay que continuar avanzando en su protección y no retroceder", ha subrayado la consejera, que ha indicado que "no se deben reducir los niveles de garantía en un ámbito tan delicado y tan importante para la vida y la seguridad de las personas".

"Queremos que todas las mujeres tengan la debida protección", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que en Cantabria ya se viene haciendo la acreditación y ha explicado que tanto las víctimas de violencia sexual como de violencia de género "están debidamente protegidas y acreditadas a través de la normativa autonómica".

Durante el pleno también se ha informado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

En la reunión, que ha estado presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González.