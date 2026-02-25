Cantabria pierde cuatro industrias agroalimentarias en 2025

Archivo - Trabajadoras Fábrica De Anchoa - AYUNTAMIENTO LAREDO - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha perdido en 2025 cuatro industrias agroalimentarias, hasta situar su número en 482, frente a las 486 de 2024, según información actualizada de la Consejería de Desarrollo Rural recogida por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Según los datos consultados por Europa Press, en el ejercicio 2025 se perdieron siete industrias en tres sectores agroalimientarios mientras que se ganaron tres en otros dos.

En concreto, las industrias de bebidas y licores han pasado de 58 a 55, lo que supone una pérdida de tres; las hortofrutícolas, de 37 a 36, una menos; y las cárnicas, de 63 a 43, tres menos.

Sin embargo, las industrias pesqueras han crecido, con dos más que en 2024, al pasar de 120 a 122; y las de piensos incorporan una, incrementándose de 25 a 26.

Por su parte, no han experimentado variación la industria alimentaria --que supone el 26,7% del total de agroalimentarias-- con 129; las clasificadoras de huevos, con 15, y las industrias lácteas, con 56.