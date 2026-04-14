Cantabria pone en marcha la Red de Empresas Saludables para una gestión más responsable y centrada en las personas

El Gobierno de Cantabria pone en marcha la Red de Empresas Saludables de Cantabria (RESCAN). - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), ha puesto en marcha la Red de Empresas Saludables de Cantabria (RESCAN), para ayudar a pequeñas y medianas empresas a evolucionar hacia una gestión más saludable, responsable, sostenible y centrada en las personas.

Con esta iniciativa, que cuenta ya con la solicitud de participación de una treintena de empresas de todos los tamaños, se pretende impulsar un nuevo modelo empresarial en el que la salud, el bienestar y la sostenibilidad sean pilares estratégicos en la gestión de las compañías de la Comunidad Autónoma, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La puesta en marcha de este programa se iniciará en una fase piloto en la que se dará cobertura, asesoramiento técnico y formación a un grupo de 20 empresas.

Así, a partir de los resultados, se planteará la ampliación de la iniciativa hasta "el mayor número posible de pymes cántabras", con el objetivo de poner a Cantabria como referencia a nivel nacional de compromiso empresarial con el bienestar y la gestión responsable centrada en las personas.

RESCAN está abierta a empresas de Cantabria de todos los sectores interesadas en mejorar la forma en que gestionan la salud, el bienestar y la sostenibilidad dentro de sus entornos de trabajo, teniendo preferencia las empresas cuya sede social esté en la región.

Se requiere que las empresas tengan un mínimo de 10 trabajadores y, para las que sean de otra comunidad, el estudio se realizará únicamente con los empleados adscritos a los centros de trabajo de Cantabria.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 30 de abril y se publicará la lista de admitidas en esta primera fase el día 5 de mayo. La primera jornada de formación tendrá lugar el día 12 de mayo.

Se someterán a diagnósticos personalizados, elaborados para cada organización según su realidad y necesidades específicas; informes útiles y aplicables, con recomendaciones prácticas para avanzar en salud y bienestar social, y formación especializada en salud laboral, bienestar, seguridad y tendencias emergentes.

Además, se organizarán talleres y encuentros profesionales para compartir experiencias y aprender de otras empresas de la región, y se ofrecerá acompañamiento experto, para guiar el avance de cada organización de manera coherente y sostenible.

Así, a lo largo del desarrollo del proyecto las empresas participantes podrán acceder a sesiones formativas sobre salud laboral, bienestar integral y actualización en materia preventiva; y talleres temáticos dedicados a temas como salud mental, hábitos saludables, sueño, impacto social o propósito organizacional.

También habrá encuentros de intercambio donde las organizaciones pueden compartir aprendizajes y buenas prácticas, y contará con un acto de reconocimiento en el que se presentarán datos que reflejan tendencias, avances y conclusiones globales del conjunto de empresas, y se reconocerá públicamente a las organizaciones participantes por su compromiso con la salud y el bienestar.

Entre las actividades de este año, destaca la celebración de un webinario de presentación del programa, que se celebró el pasado mes de marzo para explicar los beneficios y requisitos para participar en el proyecto.

Se realizará una formación inicial para las empresas de RESCAN prevista para el mes de mayo sobre cómo implantar el Modelo de Empresa Saludable, con un taller presencial en las instalaciones del ICASST, dirigido a las personas que lideren la iniciativa en cada organización.

Además, en junio se celebrará un desayuno saludable de intercambio de experiencias entre las empresas participantes, en las instalaciones del ICASST, con la participación de expertos en materia de Empresa Saludable, y en noviembre se presentar los resultados finales del programa con un desayuno saludable de intercambio de buenas prácticas, también en las instalaciones del ICASST.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que "una empresa saludable mejora el bienestar de las personas, aumenta la productividad y la eficiencia, facilita la atracción y retención del talento, refuerza la reputación y el valor de marca y mejora la capacidad de adaptación y resiliencia".