Cantabria premia a seis jóvenes destacados en emprendimiento, arte, deporte, ciencia, compromiso social y sostenibilidad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha repartido este martes los Premios Juventud, en los que ha galardonado a seis jóvenes de la región que han destacado en áreas como emprendimiento, arte y cultura, deporte, ciencia, compromiso social y sostenibilidad.

En concreto, la modalidad de emprendimiento ha recaído en Justo Javier Chamorro; arte y cultura, en Alejandro Revuelta; deporte, en Juan de Quintana; ciencia, investigación, innovación y tecnología, en Elena Carulla; compromiso social, en María Lozano; y desarrollo sostenible, en Andrea Cereceda.

Dirigidos a jóvenes de 14 a 35 años nacidos o empadronados en Cantabria, la finalidad de este certamen es destacar, reconocer y apoyar la trayectoria, el compromiso, la iniciativa o el esfuerzo de aquellos jóvenes que en sus respectivos ámbitos de actividad realizan un trabajo que repercute de forma positiva en el desarrollo de la juventud de Cantabria.

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha animado a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que ofrece Cantabria para impulsar proyectos, desarrollar talento, transformar la sociedad y avanzar en la construcción de una comunidad autónoma que premia el esfuerzo y el compromiso de la juventud.

Además, ha señalado la necesidad de contar con los jóvenes para construir el futuro de la región. "Cantabria cree en vosotros, confía en vuestro talento, en vuestra energía y en vuestra forma de mirar el mundo", ha asegurado.

Al acto de entrega de premios han asistido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la directora general de Juventud, Blanca Fernández; y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, entre otros representantes autonómicos, alcaldes y autoridades de diversos municipios cántabros.