Cantabria se prepara para comenzar la vacunación contra el Covid el domingo

Las vacunas llegarán semanalmente y el consentimiento para recibirlas será verbal

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se prepara para comenzar la vacunación contra el Covid en las residencias este domingo, 27 de diciembre, y con este objetivo ha realizado este martes un primer simulacro en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Cueto entre los residentes del centro asistencial.

En él han participado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quienes han indicado que el tiempo que se tardará en vacunar a todos los residentes dependerá del ritmo de llegada de las dosis, cuya periodicidad será semanal a partir del próximo lunes, y del número que reciba la comunidad, que se conocerá mañana.

La campaña de vacunación comenzará este domingo "casi con toda seguridad" con una primera fase en las residencias de Cantabria, a las que se desplazará un equipo de enfermería -un conductor y dos sanitarios- que irá escoltado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar que las vacunas llegan en perfecto estado.

Éstos tendrán constancia del censo del centro y del número de personas a las que tienen que vacunar, y esa vacunación quedará registrada en su historia clínica.

La vacuna se conserva a 80 grados bajo cero en congeladores y una vez que se saca de ellos hay que aplicarla como máximo en cinco horas para que no pierda su efectividad. De cada vial se deben sacar cinco dosis, ha explicado el consejero, que ha destacado que la logística de las vacunas es "muy compleja" en lo que se refiere a su manejo.

El equipo de enfermería que las va a administrar está formado por "expertos" preparados para esta labor, pero tienen que practicar y para ello se ha desarrollado hoy este simulacro, con el fin de pasar el protocolo técnico a la práctica y anticipar posibles fallos en su aplicación o descubrir situaciones que puedan no estar previstas, así como adquirir "agilidad" y "soltura" de cara al domingo.

Esta simulación, realizada en colaboración de las áreas de Sanidad y Servicios Sociales, tiene el fin comprobar el cronograma de tiempos e incidencias y ver las diferentes circunstancias o patologías de los residentes que pueden tener efecto en la vacunación.

Por ejemplo, los consejeros de ambas áreas se han referido a los problemas de movilidad, que hacen necesario tener en cuenta a los usuarios que deben ser vacunados dentro de la propia habitación.

Y aunque no han precisado cuánto tiempo llevará vacunar a todos los residentes cántabros, han dicho que se hará "lo más rápido que se pueda" y que se pondrá en marcha un equipo de enfermería de mañana y otro de tarde exclusivamente dedicados a esta primera fase.

Además, el tiempo dependerá de las vacunas que lleguen a Cantabria las 12 primeras semanas, algo que el Ministerio de Sanidad confirmará mañana en el Consejo Interterritorial a las comunidades autónomas.

CONSENTIMIENTO

En cuanto al consentimiento para recibir las dosis, será verbal a no ser que el residente no tenga capacidad mental para expresarlo, en cuyo caso se requerirá a un familiar o tutor. Además, quedarán registradas en el sistema nacional aquellas personas que manifiesten que no quieran vacunarse.

Según el protocolo, aquellos que ya han pasado el Covid-19 también deberían recibir la vacuna a no ser que todavía estén en la fase de aislamiento, ya que "hay muy poca evidencia de en qué medida esas personas están protegidas y cuánto les va a durar la protección".

Así lo ha explicado Rodríguez, que ha asegurado que está "todo previsto" y todo "milimetrado para que no haya ningún problema" cuando comience la vacunación real.