Cantabria se presenta en Albania como destino turístico con conexión aérea directa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, ha presentado Cantabria como destino turístico en Albania con el objetivo de dar a conocer la oferta de la comunidad autónoma en el mercado albanés y promocionar la nueva conexión aérea directa existente entre Santander y Tirana, operada por Wizz Air.

El acto promocional, celebrado este martes en el MAK Albania Hotel de la capital albanesa, ha reunido a turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación especializados, ha informado el Gobierno cántabro.

La jornada ha sido organizada por Cantur en colaboración con la compañía aérea Wizz Air y con el apoyo de Turespaña a través de la Oficina Española de Turismo (OET) de Milán, responsable de la promoción turística de España en el mercado albanés y el aeropuerto internacional de Tirana.

Durante la presentación, Cantabria ha dado a conocer los principales atractivos de su oferta turística, como la variedad de su patrimonio natural, cultural y gastronómico, en una intervención del técnico de Promoción Turística, Daniel Ruiz.

Además, Turespaña ha expuesto la diversidad de la oferta turística española, mientras que Wizz Air ha detallado la expansión de su red y las oportunidades de conectividad existentes desde Albania.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tirana ha explicado el papel estratégico de la conectividad aérea en el desarrollo económico y turístico.

El encuentro también ha servido como espacio de intercambio entre medios de comunicación, operadores turísticos y representantes del sector y ha favorecido el establecimiento de contactos y nuevas oportunidades de colaboración entre ambos mercados.

En el evento han participado el embajador de España en Albania, Gabriel Cremades; la consejera de Turismo de la Embajada de España en Italia y directora de la OET de Milán, Blanca Pérez-Sauquillo; el Airport Development Manager de Wizz Air para España y Portugal, Xavier Matute, y la responsable de Marketing del Aeropuerto Internacional de Tirana, Kristi Koka.

Asimismo, han asistido distintos representantes institucionales y profesionales del sector turístico.

La iniciativa forma parte de una acción de Wizz Air para presentar la ampliación de la conectividad entre el aeropuerto de Tirana y distintos destinos españoles, con especial protagonismo de la nueva ruta aérea entre el citado aeródromo y el Seve Ballesteros-Santander.

Además de Albania, la aerolínea húngara conecta Cantabria con las capitales de Bulgaria y Rumanía, Sofía y Bucarest, respectivamente.

Con esta presentación de destino, la Consejería de Turismo continúa impulsando la promoción internacional de Cantabria y refuerza su apuesta por las conexiones aéreas como herramienta para abrir nuevos mercados turísticos y generar oportunidades para el sector regional.