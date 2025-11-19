Cantabria se promociona como destino de negocios y congresos en la feria IBTM World de Barcelona - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y la empresa pública Cantur han participado esta semana en la 35ª edición de la feria IBTM World, que ha tenido lugar en Barcelona, donde han promocionado Cantabria como destino de negocios y eventos.

Se trata del salón líder a nivel mundial para el turismo de congresos -MICE por sus siglas en inglés- que se celebra entre el 18 y el 20 de noviembre en el recinto Fira Barcelona Gran Vía, ha informado el Ejecutivo regional.

La comunidad autónoma ha acudido a la cita como coexpositora del estand de Turespaña, donde han estado presentes representantes de Cantur, del Santander Convention Bureau y de la Asociación de Empresas y Profesionales Organizadores de Eventos y Congresos de Cantabria, quienes han mantenido encuentros con profesionales del sector para presentar las ventajas de la región como destino para eventos empresariales.

Se han puesto en valor espacios icónicos como el Palacio de la Magdalena y el Centro Botín, y otra gran variedad de localizaciones no convencionales como el CIESE Comillas o posadas rurales.

Además, Cantabria ha defendido una propuesta que proporciona experiencias turísticas complementarias y diferenciadoras para eventos, especialmente para encuentros de tamaño medio, en un territorio que resulta accesible y cómodo.

Ese ha sido el concepto principal presentado por el Santander Convention Bureau, que ha realizado una presentación en el Hotel Porta Fira dirigida a una veintena de responsables de eventos pertenecientes la Asociación de Event Managers de España (EMA), que ya consideran Cantabria como destino elegible para sus reuniones.

El Santander Convention Bureau es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santander, con apoyo del Gobierno de Cantabria, que proporciona asistencia a los organizadores de eventos para garantizar el éxito de sus encuentros en Cantabria.

IBTM World es el principal evento MICE a nivel internacional y se celebra, desde hace 35 años, durante tres días en la capital catalana. La feria reúne cientos de expositores, con destinos de todas partes del mundo, cadenas hoteleras y proveedores de servicios, y atrae a más de 12.000 profesionales.