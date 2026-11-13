Cantabria promociona su oferta turística en la feria INTUR en Valladolid

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SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, participa hasta el domingo en INTUR Viajeros, la Feria Internacional de Turismo de Interior, que celebra su 29ª edición en la Feria de Valladolid.

Este viernes ha tenido lugar la inauguración institucional de la feria y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como autoridades autonómicas y locales, han visitado el estand de Cantabria, ha informado el Gobierno.

La comunidad autónoma acude a esta cita con el objetivo de promocionar la diversidad de su oferta turística y acercar sus atractivos a los visitantes de Valladolid y de otros territorios de Castilla y León, poniendo en valor los recursos naturales, culturales y gastronómicos que convierten a la comunidad "en un destino para disfrutar durante todo el año".

La Consejería de Turismo participa con un stand de 50 metros cuadrados presidido por una pantalla LED de grandes dimensiones en la que, bajo la marca 'Cantabria Infinita', se muestran los recursos turísticos principales de todas las comarcas.

También tienen protagonismo los recursos de CANTUR, especialmente la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo.

Asimismo, el espacio expositivo está equipado con dos terminales interactivos desde los que es posible descargar información turística.

INTUR celebra este año su 29ª edición con dos espacios diferenciados: una jornada dedicada a negocios, dirigida a los profesionales del sector turístico que tuvo lugar el jueves, e INTUR Viajeros, el formato dedicado al público general y que se desarrolla durante las jornadas del viernes, sábado y domingo.

Esta última área reúne una amplia oferta de destinos y propuestas para viajar, con más de 11.000 metros cuadrados de exposición y 125 stands que representan a más de un millar de destinos de España y Portugal.

En ella participan once comunidades autónomas y 21 patronatos de turismo, más de 200 ayuntamientos y también comarcas y empresas turísticas, tecnológicas y de transporte.