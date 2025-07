Cantabria quiere tener operativas antes de acabar el año las Agrupaciones de Productores con sello de calidad

El Gobierno tendrá también en vigor "a finales de año" un decreto que regulará cuestiones importantes para el sector agroalimentario

Cantabria ha emprendido la regulación de las Agrupaciones de Productores de alimentos con sello de calidad --IGP o DOP de carne, sobao, quesos, miel y vino-- para que estén operativas antes de finalizar el año.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), que ha presidido, por primera vez desde que asumió el cargo, la Mesa del Vino con el objetivo de avanzar en estos trabajos.

Susinos ha subrayado el "paso histórico" que se está dando para poner en marcha las Agrupaciones de Productores --antes denominados Consejos Reguladores-- que llevaban "inoperativos muchísimos años".

Según ha apuntado, "desbloquear" su funcionamiento es "una de las prioridades" de la Consejería, así como una "reivindicación histórica" del sector.

Lo que se pretende es que cada una de las Agrupaciones de Productores de estos alimentos con sello de calidad esté constituida en un máximo de seis meses.

Se incorporarán a un decreto en el que está trabajando el Gobierno, y que estará en vigor "a finales de año", que regulará aspectos importantes para el sector agroalimentario, como el reconocimiento de las agrupaciones de productores y de nuevas indicaciones geográficas o la modificación de las actuales, una medida que se hace necesaria tras la entrada en vigor del reglamento europeo y del Consejo relativo a Indicaciones Geográficas.

Según ha indicado la consejera, se trata de un "decreto puente" entre la actual Ley de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), que data de 2001 y está "muy obsoleta", y la nueva, que actualizará la normativa.

Todo este trabajo permitirá a las Agrupaciones de Productores, además de contar con una regulación, acceder ayudas, tanto autonómicas como estatales y europeas. "Hay ayudas muy importantes para elaborar proyectos", ha señalado la consejera.

Para ello, los productores de cada uno de estos alimentos con Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida deben constituirse jurídicamente en asociación y aprobar unos estatutos, un trabajo para el que están contando con un asesoramiento facilitado por parte de la Consejería.

MESA DEL VINO

En la Mesa del Vino celebrada este martes en la Consejería se ha invitado a participar tanto a viticultores como bodegueros.

Susinos ha señalado que el vitivinícola es "un sector muy importante en Cantabria", que es "relativamente joven", pero que tiene "un potencial enorme que se irá desarrollando en los años venideros".

Así, en la comunidad hay 49 viticultores, 18 bodegas y 74 hectáreas inscritas. Concretamente, la IGP Costa de Cantabria tiene inscritos a 23 viticultores, con 13 bodegas embotelladoras y 59 hectáreas, de las que casi tres producen en ecológico, mientras que la IGP Vinos de Tierra de Liébana agrupa en estos momentos a 26 viticultores y cinco bodegas, de las que tres son embotelladoras, y tienen una superficie de 15 hectáreas.

En la Mesa del Vino, además de abordar este trabajo sobre la Agrupación de Productores, se han tratado otras cuestiones que afectan al sector, como la necesidad de avanzar en su digitalización. "Tenemos que establecer una trazabilidad desde que el vino sale de la tierra hasta que el vino sale de las bodegas, algo que no existe ahora", ha dicho la consejera.

También se han abordado "obligaciones legales" que atañen al sector del vino en ámbitos como el registro, la comunicación a las administraciones de la producción y la necesidad de trabajar en difusión, promoción y en incrementar el número de hectáreas.

En todas estas cuestiones, la Consejería quiere, en coordinación con la ODECA, "ir de la mano" con el sector y apoyarles, "como ya estamos haciendo", ha dicho Susinos.

En cuanto a la producción del sector, la Consejería tiene datos pero no los ha dado a conocer porque no son oficiales al no tener la trazabilidad que se precisa.

Y sobre la promoción, Susinos ha opinado que "lo primero" es dar a conocer el producto en el ámbito autonómico. "Tenemos que querernos más, que saber que en nuestra comunidad tenemos productos de muy buena calidad, con sellos de calidad muy importantes, que tenemos que cuidar. De ahí que tenemos que elaborar este decreto y estas agrupaciones para seguir trabajando en las IGP, conservarlas", ha explicado.

En declaraciones realizadas antes de la reunión, representantes del sector del vino han valorado el trabajo y el "esfuerzo" que la Consejería está haciendo en su apoyo.

Uno de ellos ha sido Antonio del Campo, viticultor y bodeguero de la bodega Bahía de Santander, en Castanedo (Ribamontán al Mar) y miembro de la asociación emprensarial Cantabria Brinda, que ha explicado que este decreto puente que se va a aprobar "nos va a ayudar mucho a mantener estos sellos de calidad.

A juicio, son "necesarios" para poder mantener el "estatus de calidad" y que el consumidor "se sienta protegido" e "identificado" con estos productos de la tierra.

"Estamos intentando impulsar el sector (vitinícola) en Cantabria, que creo que además tiene muchísimo desarrollo y muchas posibilidades", ha afirmado este productor de vinos blancos de la IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria.

Ha explicado que el sector vitinícola tiene "mucha pujanza" y "relevo generacional" y puede "aportar mucho" a frenar la despoblación de las zonas rurales. Sí cree que en Cantabria uno de los aspectos que se necesitan desarrollar es el enoturismo.

En una línea similar, Irene Rodríguez, responsable de la Bodega Hortanza de Guriezo, ha considerado que los pasos que se están dando junto a la Consejería para constituirse con Agrupación de Productores contribuirá a mejorar sus condiciones y las calidades de los productos, así como su visibilidad y la posibilidad de acceder a ayudas que permitan mejorar sus proyectos y sus instalaciones.

"Es un avance enorme", ha opinado esta enóloga, que se ha mostrado "contenta" de que la actividad vitivinícola en Cantabria "crezca" y sea un "sector joven y entusiasta".

FUTURAS IGP

En cuanto a la posibilidad de crear una Indicación Geográfica Protegida de los vinos del sur de Cantabria, tal y como se había barajado, la consejera ha explicado que en estos momentos "aún no existe nada".

Sí ha indicado, aunque ya fuera del sector vitinícola, que la IGP que está "muy, muy avanzada" y "en su última tramitación" en el ámbito europeo es la de la patata de Valderredible. "Esperemos que en breve ya nos den la buena noticia de que tenemos una nueva IGP en Cantabria", ha dicho.