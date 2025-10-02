Cantabria y el Racing vuelven a colaborar para "dar visibilidad a los productos de calidad" con la marca 'Sabe a Norte'

Cantabria y el Racing vuelven a colaborar para "dar visibilidad a los productos de calidad" con 'Sabe a Norte' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Racing de Santander han renovado su colaboración para "dar visibilidad a los productos de calidad diferenciada", a través de la marca 'Sabe a Norte', que se difundirá en espacios publicitarios y medios de comunicación hasta el 17 de octubre.

Para esta campaña publicitaria, han prestado su imagen los jugadores cántabros de la primera plantilla del club Íñigo Sáinz-Maza, Álvaro Mantilla, Mario García, Jéremy Arévalo, Yeray Cabanzón y Jorge Salinas, que han participado en una sesión de fotos durante la presentación, celebrada este jueves en los Campos de Sport de El Sardinero.

La consejera Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos ha explicado que "Cantabria no solamente se reconoce por su naturaleza, por sus paisajes y por sus gentes, sino que también se reconoce en su sabor, en la calidad y en la autenticidad de sus productos" y que esta campaña representa "nuestra identidad y nuestra forma de sentir y de vivir".

Los productos "hablan de nuestro territorio, hablan de nuestras tradiciones y hablan del esfuerzo de tantas personas que cada día trabajan en la búsqueda de la excelencia", ha dicho.

Sobre la colaboración entre el club y el Ejecutivo, Susinos ha recordado que el Racing lleva este año en una de sus camisetas el lema 'Nuestro Norte', una campaña del propio Racing que "habla de los que nos guía, habla del rumbo que tenemos que seguir, habla de nuestra gente".

En esta línea, la consejera ha afirmado que el Gobierno de Cantabria también "tiene claro el rumbo" y que con 'Sabe a Norte' quiere transmitir que "consumir productos de Cantabria es un compromiso con nuestra tierra, es un compromiso con nuestro futuro y es un compromiso con nuestra economía local".

En este sentido, Susinos ha dicho que "el mejor embajador dentro y fuera de nuestra región" es el Racing de Santander y que ambas instituciones comparten "la entrega, la identidad, la pasión y la conexión con nuestro territorio".

Esta promoción, que invita a "sentir y saborear Cantabria", durará 15 días, hasta el 17 de octubre, y estará presente en distintos espacios publicitarios de medios de comunicación.

Por parte del Ejecutivo han participado los directores generales de Alimentación, Paulino San Emeterio; y de Montes, Ángel Serdio; y el director de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), Juan Luis Centeno; y también ha asistido parte de la directiva del club y su fundación.