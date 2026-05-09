Cantabria reafirma su compromiso con el proyecto comunitario en el Día de Europa

Buruaga iza la bandera comunitaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reafirmado el compromiso de la comunidad autónoma con el proyecto comunitario con motivo de la conmemoración, este sábado, del Día de Europa, cumpliéndose este 2026 el 40 aniversario de la adhesión de España.

Así lo manifestado en un acto celebrado en la plaza Jesús de Monasterio de Potes, momentos antes de la entrega de los Premios Beato de Liébana. Allí, ha señalado que el proyecto comunitario ha traído consigo "el periodo de mayor progreso y bienestar de la historia de España y de Cantabria".

En celebración de esta jornada, la jefa del Ejecutivo cántabro ha izado la bandera azul de las doce estrellas al son del Himno de la Unión Europea.

En el acto ha habido una amplia representación institucional, entre la que se ha encontrado la presidenta del Parlamento, María Jesús González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; el de Salud, César Pascual; la de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; el alcalde de Potes, Jesús Gómez, y otros regidores de la comarca lebaniega.

Con este acto simbólico, Cantabria se suma a una efeméride que se festeja cada 9 de mayo para reivindicar los valores y la unidad de Europa.

Esta fecha coincide con el aniversario de la conocida como Declaración Schuman, de 1950, que allanó el camino para una nueva era de paz, integración y cooperación en todo el continente, y sentó las bases de la actual Unión Europea, ha destacado el Gobierno de nota de prensa.