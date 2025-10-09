Cantabria "rebatirá" el estudio del tren a Bilbao para demostrar que es "rentable" y "tiene que ser mixto"

Media ha puesto como ejemplo la estación intermodal de La Pasiega, que el Ministerio "decía que no era rentable y al final pagarán la mitad"

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria "rebatirá" el estudio informativo del tren Santander-Bilbao para demostrar que es "rentable" y "tiene que ser mixto" --de pasajeros y también de mercancías--, después de que el Ministerio de Transportes remitiera este martes toda la documentación del proyecto a la Consejería de Fomento.

Así lo ha explicado el consejero del ramo, Roberto Media, quien ha defendido que "es imprescindible que el tren vaya de Santander a Bilbao con dos paradas intermedias en Castro y Laredo" -comprometidas por el Gobierno central- y ha puesto el ejemplo de la estación intermodal de La Pasiega, que el Ministerio "decía que no era rentable, hubo que hacer los informes oportunos y al final pagarán la mitad".

"Vamos a seguir luchando y lo demostraremos como hicimos con La Pasiega", ha declarado Media a preguntas de la prensa tras participar en la 26ª reunión del plenario de la Red de Inspección Ambiental-REDIA. Asimismo, ha añadido que "aquí espero que pase lo mismo --que con la intermodal-- porque la razón nos asiste".

Mientras tanto, técnicos la Consejería "ya están analizando" el estudio junto a la Universidad de Cantabria, pero Media ha indicado que es "muy pronto" para pronunciarse y el Gobierno regional requerirá de "unas semanas" para ver "cómo lo rebatimos" porque, para el consejero, "el futuro de Cantabria depende de que esa conexión ferroviaria".

Asimismo, el titular de Fomento ha afirmado que el Ejecutivo pretende que esa infraestructura sea una realidad "muchísimo antes" de 2050, ya que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dijo este martes que el proyecto no cuenta con plazos concretos, salvo que se espera que sea antes de 2050, y priorizando las "actuaciones con más demanda".

Por otro lado, Media ha dicho que, desde el punto de vista económico, el tren "será rentable, sin duda, y lo veremos con los informes que aportaremos porque esa es la salida natural del puerto".

El consejero ha dicho que el Ministerio "tiene que entender que lo comprometido hay que cumplirlo y los pasos que están dando van justo en la dirección contraria". En este sentido, el Gobierno de Cantabria "no se va a conformar con un tercio de tren", ha dicho el consejero en referencia al estudio por tramos Bilbao-Castro Urdiales, Castro Urdiales-Laredo y Laredo-Santander.

Este tren entre la capital cántabra y la vizcaína forma parte del Corredor Atlántico y puede optar a fondos europeos.