Cantabria rechaza el pacto de financiación Gobierno-Cataluña porque perdería "más de 400 millones al año"

Hará "frente común" con otras CCAA y se opondrá "con uñas y dientes" a que se materialice este acuerdo de "nefastas consecuencias"

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha advertido de que Cantabria perderá "más de 400 millones al año" para educación, sanidad y servicios sociales si sale adelante el pacto de financiación alcanzado por el Gobierno central y Cataluña.

Así lo ha señalado tras el acuerdo alcanzado este lunes entre Gobierno y Generalitat sobre el nuevo sistema de financiación, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, un pacto que, según explicó, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, estaría supeditado a "tener los apoyos pertinentes" en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones remitidas por el Gobierno, Buruaga ha asegurado que se trata de un acuerdo "de imprevisibles y nefastas consecuencias para la financiación de los servicios públicos y la solidaridad entre territorios porque todo lo que se ceda a Cataluña será en detrimento de los demás".

Buruaga ha censurado que un Pedro Sánchez "cada día más débil y acorralado por la corrupción" haya pactado con el independentismo, "que es quien decide", "romper la caja común de todos los españoles a cambio de mantenerse en el poder".

"Pretende saltarse el principio de que todos los españoles somos iguales, vivamos donde vivamos, y dinamitar el Estado de las Autonomías por su supervivencia política. Es lo mismo de siempre, pero más a la desesperada", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que la posición del Gobierno de Cantabria también "es la misma de siempre". "No a las negociaciones entre dos para decidir lo que es de todos, no al privilegio y no a costa de los derechos y la igualdad de oportunidades de los cántabros", ha aseverado.

En esa línea, ha advertido que los cántabros "no vamos a pagar con un solo euro las facturas de Sánchez". "No voy a tolerar un solo agravio a Cantabria", ha garantizado.

Así, ha avisado de que Cantabria hará "frente común con las comunidades autónomas de todo signo político que defienden la España de las autonomías y los principios constitucionales de igualdad y solidaridad", y se opondrá "con uñas y dientes" a que estos acuerdos se materialicen utilizando "todos los medios a su alcance para parar a Sánchez y su deriva delirante".