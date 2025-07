El PSOE cántabro ve la revisión del modelo de financiación "una oportunidad para tener más recursos"

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha afirmado que la revisión del modelo de financiación autonómica supone "una oportunidad" para tener "más recursos, más autogobierno y más corresponsabilidad fiscal".

"Si decidimos en los gastos queremos decidir también en los ingresos", ha reivindicado el líder de los socialistas cántabros, que lamenta que "no sabemos qué es lo que dice el Partido Popular sobre el modelo de financiación autonómica; solo critican".

Por su parte, ha asegurado que el PSOE "va a defender siempre que Cantabria reciba más recursos" y "no va a aceptar ningún modelo de financiación autonómica que represente menos recursos para Cantabria", algo que está "seguro" de que el Gobierno de España también va a hacer.

Además, ha defendido que el nuevo modelo "debe garantizar también la solidaridad entre todos los territorios de España".

Casares ha señalado que "todos los partidos políticos de Cantabria entendemos que es necesaria la revisión del modelo de financiación autonómica, y todos entendemos que el actual modelo no garantiza recursos suficientes".

Y es que el modelo está "caducado" desde 2014, hace 11 años, pues según recogía la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que entró en vigor en 2009, debía revisarse a los cinco años. "Algo que el PP no hizo y después ha bloqueado sistemáticamente", ha subrayado el también portavoz de Economía del PSOE en el Congreso.

Casares ha sostenido que Cantabria es "la comunidad autónoma con mayor financiación por habitante de toda España gracias al PSOE", y ha defendido que "con el Gobierno de Pedro Sánchez se han llevado a cabo las mayores entregas a cuenta de nuestra historia". Como ejemplo, ha señalado que este 2025 Cantabria recibirá más de 2.600 millones de euros.

Además, ha indicado que "desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, Cantabria ha recibido un 40% más de recursos que con el Partido Popular, más de 4.500 millones de euros más que cuando gobernaba Mariano Rajoy".

Además, ha criticado que "cada vez que ha tenido la oportunidad de votar para que lleguen más recursos a Cantabria ha votado que no". "Sistemáticamente ha votado en contra de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que más recursos e inversiones han dado a Cantabria, ha votado que no a la quita de la deuda pública de 809 millones de euros o ha votado que no al Plan Estatal de Vivienda que iba a triplicar los recursos de vivienda con más de 90 millones de euros más para vivienda en Cantabria", ha lamentado Casares.

En esta línea, ha criticado "la hipocresía del Partido Popular" por haber votado en contra de una propuesta de resolución del PSOE en el Debate de Orientación Política 2025 celebrado el mes pasado "para mejorar la financiación autonómica de Cantabria".

Finalmente, el secretario general del PSOE cántabro ha asegurado que "el modelo de financiación autonómico lo vamos a decidir entre todos" y que los socialistas van a "defender siempre que Cantabria tenga más recursos".