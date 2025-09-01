Cantabria ha recibido 70 millones del Estado para digitalización e IA, 3 en los últimos dos meses

Archivo - La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha recibido 70 millones de euros del Gobierno central para inversiones en materia de digitalización e inteligencia artificial (IA), de los que 3 millones corresponden a asignaciones de los últimos dos meses.

Estos fondos se han destinado a iniciativas como formación, digitalización de empresas y escuelas, la conversión de Santander en 'ciudad inteligente' o la concesión cerca de 9.000 ayudas del Kit Digital en la región.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha puesto en valor esos 70 millones que su departamento ha destinado a Cantabria en declaraciones a los medios este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha participado en la inauguración de la 39ª Edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones (AMETIC).

Y es que González Veracruz ya estuvo en la UIMP a mediados de julio, en un curso sobre el despliegue de la Inteligencia Artificial en España, y ya entonces destacó que su departamento había invertido 67 millones en la región para digitalización e IA, con lo que este lunes ha puesto de relieve que en apenas dos meses la cifra se ha incrementado en 3 millones, hasta los 70.

Como ejemplo de los proyectos desarrollados con esos fondos, ha hecho alusión a uno de digitalización del patrimonio histórico en el que el Gobierno de España ha participado de la mano de Cantabria y Asturias dentro de la iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), y al que se han destinado casi 9 millones de euros.