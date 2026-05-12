Cantabria recibirá más de 870.000 euros del Gobierno central para reforzar las políticas de salud mental

Pedro Casares. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, aportará más de 870.000 euros a Cantabria para reforzar las políticas de salud mental y de prevención del suicidio.

Así lo ha informado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, después de que el Consejo de Ministros haya autorizado la distribución territorial de créditos destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para este 2026, con un total de 56,8 millones de euros.

La inversión se distribuye en dos bloques: 39 millones de euros para el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y el Plan de Acción 2025-2027, y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio.

Las comunidades deberán presentar proyectos y memorias sobre los proyectos a financiar y, en el caso de Cantabria, tendrá acceso a 411.153 euros para gastos del Plan de Acción de Salud Mental; 187.166 euros para los equipamiento necesarios para dicho plan; 196.832 euros para el Plan de Acción de Prevención del Suicidio y otros 76.707 para inversiones asociadas al mismo.

Casares ha puesto en valor en un comunicado la apuesta del Gobierno de España por las políticas de cuidado de la salud mental y el impulso de "una hoja de ruta que refuerza la dotación de profesionales, la atención comunitaria, promueve el uso racional de psicofármacos y combate el estigma".

Dentro de esas políticas, ha ensalzado que España cuenta también, por primera vez, con un Plan de Acción específico para la Prevención del Suicidio, dotado de presupuesto propio, con indicadores de evaluación y vocación de permanencia.