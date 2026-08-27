Cantabria recibirá del 1 al 7 de septiembre a periodistas mexicanos especializados en turismo

El Capricho de Gaudí - EL CAPRICHO DE GAUDÍ

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria recibirá del 1 al 7 de septiembre a un grupo de periodistas mexicanos especializados en turismo con el objetivo de dar a conocer los principales recursos turísticos, culturales, patrimoniales y naturales de la comunidad autónoma.

Durante una semana, los siete periodistas recorrerán algunos de los enclaves más emblemáticos de la región en un programa diseñado para mostrar la diversidad de la oferta turística de Cantabria y sus principales atractivos.

Los reporteros iniciarán el martes día 1 el recorrido con una visita a Santander, que incluirá algunos de sus espacios como el Palacio de La Magdalena o el Centro Botín, entre otros.

La programación continuará en los Picos de Europa, donde los participantes tomarán el Teleférico de Fuente Dé y visitarán el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y la villa de Potes.

El grupo llegará también al Museo y Neocueva de Altamira, Santillana del Mar, y Comillas, donde se prestará especial atención al Capricho de Gaudí.

También se ha preparado un recorrido por algunos de las cuevas que custodian arte rupestre declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, además del Centro de Arte Rupestre 'Alberto I de Mónaco', en Puente Viesgo, y la cueva de El Soplao.

El programa se completará con una jornada que incluirá la visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, así como al Mirador de Peña Cabarga, Monumento al Indiano y al conjunto histórico de Liérganes.

Además de las visitas culturales y naturales, los periodistas tendrán la oportunidad de conocer la oferta gastronómica cántabra mediante almuerzos y cenas en diferentes establecimientos de la región.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que esta acción promocional ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de México, y ha sido incorporada al Plan Operativo de Actividades de Turespaña.

El viaje forma parte del calendario anual de acciones con prensa internacional que lleva a cabo la Consejería de Turismo con el objetivo de promocionar la comunidad autónoma y atraer turismo extranjero.