Cantabria reclamará al Ministerio el coste de implantar la Ley de Eficiencia de la Justicia, que supera los 2,4 millones

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria reclamará al Ministerio de Justicia el coste de implantar la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que en estos momentos ya ha superado las previsiones iniciales del propio Ejecutivo autonómico al alcanzar los 2,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, este miércoles, durante su visita al Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, que, desde el 1 de julio, ya está adaptado a la nueva organización judicial, ha informado el Gobierno de Cantabria.

En esta línea, ha avanzado que cuando finalice la implantación en el partido judicial de Santander, prevista el 1 de enero, y se sepa el gasto total, le va a requerir formalmente al Gobierno central "que lo pague", ya que el nuevo modelo es "una imposición" y el traspaso de las competencias "avala la revisión del coste efectivo anual de los medios", ha dicho Urrutia.

La consejera ha argumentado que los acuerdos de transferencias a la comunidad autónoma de las competencias de justicia incluyen que cualquier modificación que supusiese un gasto mayor para Cantabria "tenía que ser modificada y negociada".

De esta forma, Urrutia ha pedido su apoyo a los grupos políticos regionales y ha señalado que los cántabros están haciendo "una doble inversión" porque están pagando la reforma judicial como comunidad autónoma y, a la vez, la realizada por el Gobierno central en las comunidades gestionadas por el Ministerio. Por eso ha insistido en que "lo tiene que afrontar el Estado".

En este punto, ha lamentado que el Ministerio no esté "por la labor" de sufragar el coste adicional de la reforma y ha recordado la posición común de las comunidades autónomas del PP, que se plantaron en la Conferencia Sectorial de abril ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por no abordar las cuestiones "esenciales" de la ley, como es el caso de la financiación.

"Ha sido un año muy duro para la Administración de Justicia", ha afirmado Urrutia, quien ha agradecido la labor "ejemplar" y la colaboración de los trabajadores, jueces, fiscales y del resto de operadores para cumplir con el proceso de implantación de la nueva organización judicial.

Asimismo, ha asegurado que Cantabria cumplirá los plazos -1 de enero- y será "ejemplo a nivel nacional" de la implantación de la nueva estructura judicial.

En estos momentos, el Gobierno autonómico está centrado en la ejecución de la tercera fase con la adaptación del partido judicial de Santander, que es "más grande y costoso", pero que "llegará a tiempo", frente a otros territorios que han pedido ya una ampliación.

MEJORAS EN LA SEDE DE MEDIO CUDEYO

La nueva estructura del partido judicial de Medio Cudeyo ya está "plenamente implantada y funcionando con normalidad", en palabras de la consejera.

En concreto, el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo está compuesto por dos plazas de jueces, la oficina general del registro civil -con un gestor y un tramitador- y una sección única civil y de instrucción con competencias en materia de violencia de género.

Por su parte, el Servicio Común de Tramitación, que bajo la dirección de una letrada de la Administración de Justicia sirve de apoyo a la función jurisdiccional del Tribunal, está compuesto por cuatro gestores, siete tramitadores y cuatro auxiliares judiciales, una plantilla que se ha reforzado desde el último mes.

La consejera también ha anunciado que el Gobierno regional mejorará las dependencias de Medio Cudeyo y adaptará los espacios del edificio que todavía están en obras.

En este contexto, ha apuntado que los presupuestos de 2026 contarán 2,1 millones de euros en inversión, un 64 por ciento más para hacer frente a la mejora de las sedes judiciales. Igualmente, ha indicado que dichos presupuestos prevén "más recursos que nunca" para la Administración de Justicia autonómica, que servirán para cumplir con el Pacto para la Justicia, con la adecuación retributiva pactada para los funcionarios y la mejora de los medios materiales del servicio.